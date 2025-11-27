7 часов в пути — не приговор: почему «Аврора» до Москвы из Петербурга лучше «Ласточки»

Самый бюджетный и комфортный способ поездок между Петербургом и Москвой — поезд «Аврора»
Три рейса в сутки — выбор на любой вкус
Поезд «Аврора» осуществляет три рейса в сутки — утренний, дневной и вечерний или ночной, в зависимости от дня недели. Время в пути колеблется от пяти с половиной до шести часов, ночная «Аврора» идёт около семи часов.
Это самое удобное и недорогое средство передвижения, особенно если учесть, что самолет, хотя и быстрее, в итоге обходится дороже из-за затрат на трансфер до аэропорта и обратно.
Что предлагает «Аврора»
Поезд оборудован четырьмя классами обслуживания — от сидячего до СВ. Все вагоны двухэтажные, в сидячих вагонах кресла удобно откидываются и оснащены подушками-подголовниками.
Базовые сидячие места начинаются от 2000 рублей, купе — от 4500 до 5500, бизнес-класс сидячего вагона — до 6000 рублей, а СВ — около 12000 рублей.
Для путешественников, кто ценит комфорт при доступной цене, идеален обычный сидячий вагон с возможностью выбора места и удобными спинками кресел, что особенно важно для длительной поездки.
Практические впечатления из поездки
Опыт поездки в «Авроре» показал, что спинки кресел хорошо откидываются, что приятно для отдыха и сна. Немного неудобно из-за калорифера, который мешает ногам в определённых положениях, но в целом это мелочь.
В пути предлагают чай и снэки, а кулер с бесплатной водой доступен на лестнице между этажами. Туалеты чистые, что редко встречается в поездах.
Вагон-бистро — приятный отдых и еда на ходу
Вагон-бистро располагается на втором этаже с 12 столами. Интерьер светлый, официанты внимательные. Меню разнообразно, хотя некоторые позиции (как манты) — это разогретые полуфабрикаты.
Лимонный напиток с имбирём выделился своим вкусом. Вкус еды в бистро — вопрос индивидуальный, но сам факт наличия комфортного места для перекуса в дороге — большой плюс.
Почему поезд удобнее «Сапсана» и «Ласточки»
Хотя «Аврора» идёт на полтора-два часа дольше, чем «Сапсан», она остаётся комфортной благодаря удобным креслам с регулируемыми спинками, возможностью расслабиться и поработать в пути.
В отличие от «Ласточки», «Аврора» менее трясется и обеспечивает более плавный ход, что отмечают даже пассажиры высокого роста, ценящие простор и тишину. В итоге поездка на «Авроре» — это бюджетное решение без жертв в сфере комфорта.
Указанные цены актуальны на момент публикации.