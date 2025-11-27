7 часов в пути — не приговор: почему «Аврора» до Москвы из Петербурга лучше «Ласточки»

Самый бюджетный и комфортный способ поездок между Петербургом и Москвой — поезд «Аврора»

Три рейса в сутки — выбор на любой вкус

Поезд «Аврора» осуществляет три рейса в сутки — утренний, дневной и вечерний или ночной, в зависимости от дня недели. Время в пути колеблется от пяти с половиной до шести часов, ночная «Аврора» идёт около семи часов.

Это самое удобное и недорогое средство передвижения, особенно если учесть, что самолет, хотя и быстрее, в итоге обходится дороже из-за затрат на трансфер до аэропорта и обратно.

Что предлагает «Аврора»

Поезд оборудован четырьмя классами обслуживания — от сидячего до СВ. Все вагоны двухэтажные, в сидячих вагонах кресла удобно откидываются и оснащены подушками-подголовниками.

Базовые сидячие места начинаются от 2000 рублей, купе — от 4500 до 5500, бизнес-класс сидячего вагона — до 6000 рублей, а СВ — около 12000 рублей.

Для путешественников, кто ценит комфорт при доступной цене, идеален обычный сидячий вагон с возможностью выбора места и удобными спинками кресел, что особенно важно для длительной поездки.

Практические впечатления из поездки

Опыт поездки в «Авроре» показал, что спинки кресел хорошо откидываются, что приятно для отдыха и сна. Немного неудобно из-за калорифера, который мешает ногам в определённых положениях, но в целом это мелочь.

В пути предлагают чай и снэки, а кулер с бесплатной водой доступен на лестнице между этажами. Туалеты чистые, что редко встречается в поездах.

Вагон-бистро — приятный отдых и еда на ходу

Вагон-бистро располагается на втором этаже с 12 столами. Интерьер светлый, официанты внимательные. Меню разнообразно, хотя некоторые позиции (как манты) — это разогретые полуфабрикаты.

Лимонный напиток с имбирём выделился своим вкусом. Вкус еды в бистро — вопрос индивидуальный, но сам факт наличия комфортного места для перекуса в дороге — большой плюс.

Почему поезд удобнее «Сапсана» и «Ласточки»

Хотя «Аврора» идёт на полтора-два часа дольше, чем «Сапсан», она остаётся комфортной благодаря удобным креслам с регулируемыми спинками, возможностью расслабиться и поработать в пути.

В отличие от «Ласточки», «Аврора» менее трясется и обеспечивает более плавный ход, что отмечают даже пассажиры высокого роста, ценящие простор и тишину. В итоге поездка на «Авроре» — это бюджетное решение без жертв в сфере комфорта.

Указанные цены актуальны на момент публикации.