Чай с сюрпризом: после чашки китайского настоя петербуржца лишили прав почти на два года

В Северной столице сотрудники полиции остановили мужчину, управлявшего автомобилем. Как выяснилось при проверке, он был в нетрезвом состоянии и находился под воздействием марихуаны, сообщила Дарья Лебедева, представляющая объединённую пресс-службу городских судов.
На судебном заседании мужчина пояснил свои действия тем, что перед поездкой выпил китайский чай, в составе которого неожиданно оказались листья наркотического растения. Именно после этого он сел за руль автомобиля.
Суд учёл его объяснения, однако принял решение о лишении его водительских прав на один год и девять месяцев. Кроме того мужчине назначен штраф в размере 45 тысяч рублей.
