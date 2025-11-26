Городовой / Город / Чай с сюрпризом: после чашки китайского настоя петербуржца лишили прав почти на два года
Чай с сюрпризом: после чашки китайского настоя петербуржца лишили прав почти на два года

Опубликовано: 26 ноября 2025 11:02
Суд обязал его выплатить штраф в 45 тысяч рублей.

В Северной столице сотрудники полиции остановили мужчину, управлявшего автомобилем. Как выяснилось при проверке, он был в нетрезвом состоянии и находился под воздействием марихуаны, сообщила Дарья Лебедева, представляющая объединённую пресс-службу городских судов.

На судебном заседании мужчина пояснил свои действия тем, что перед поездкой выпил китайский чай, в составе которого неожиданно оказались листья наркотического растения. Именно после этого он сел за руль автомобиля.

Суд учёл его объяснения, однако принял решение о лишении его водительских прав на один год и девять месяцев. Кроме того мужчине назначен штраф в размере 45 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что петербурженка пыталась взыскать два миллиона рублей с компании по аренде самокатов, но суд отказал ей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
