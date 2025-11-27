Петербургский рынок, который грешно пропустить: где искать сердце гастрономии

История Московского рынка и его возрождение.

На карте Санкт-Петербурга появился новый гастрономический центр притяжения — Московский рынок.

Расположенный по адресу улица Решетникова, 12, этот объект советского модернизма, открытый в 2022 году, позиционируется как “младший брат” знаменитого Василеостровского рынка.

На площади более 4 тысяч квадратных метров раскинулось настоящее царство вкуса, объединившее фуд-холл, лавки фермерских хозяйств и обширную общественную зону с более чем 700 посадочными местами.

Отголоски прошлого в новом облике

Инвестиции в проект превысили 200 миллионов рублей, значительная часть которых была направлена на восстановление исторического здания.

Главный зал рынка, дополненный антресолью с уютными посадочными зонами, сохранил дух прошлого, гармонично сочетаясь с современными гастрономическими концепциями.

Как говорится в официальной группе проекта в социальных сетях:

«Московский рынок — младший брат Василеостровского, где уже есть ваши любимые концепции и появляются новые герои гастрономической сцены Петербурга».

История рынка уходит корнями в советскую эпоху. В начале прошлого века, когда государственные магазины не всегда справлялись с обеспечением горожан продуктами, рынки рассматривались как временная мера.

С 1930-х годов им уделялось меньше внимания, но после смерти Сталина, в сентябре 1953 года, было принято постановление о снижении сельскохозяйственного налога и увеличении приусадебных участков.

В декабре того же года было решено активно строить новые крытые рынки.

Архитектурные новации советской эпохи

Строительство просторных, хорошо освещенных рыночных залов без лишних перегородок стало возможным благодаря смелым архитектурным решениям.

Металлические конструкции в сочетании с остеклением упрощали контроль за соблюдением санитарных норм, а железобетонные своды позволяли создавать большие пролеты.

Мастерская Сергея Евдокимова, при проектировании новых рынков, использовала стеклоблоки — материал, который был вдвое дешевле окон той же площади.

К новаторским решениям относились и своды из армоцемента, отличавшегося большей упругостью, чем обычный железобетон.

Московский рынок, изначально рассчитанный на 400 рабочих мест, проектировал Олег Голынкин при участии инженеров А. Морозова и В. Ильиной.

Газета “Вечерний Ленинград” назвала его крупнейшим колхозным рынком города и первым “стеклянным” рынком, освещенным без окон. В современной постройке стеклоблоки были заменены на более эффективные стеклопакеты.

Армоцементные своды перекрыли 15-метровый пролёт, сохраняя галерейную структуру здания. По низу фасада идёт облицованный бетонными плитками цоколь, а поверху сделан фриз с колечками.

Стыки между вертикальными рядами панелей создают подобие колонн.

Новая жизнь старого здания

В 2021 году ООО «Московский рынок» выиграло судебное разбирательство с администрацией города и приватизировало объект недвижимости.

Управление рынком было передано команде Александра Шавлиашвили, успешно запустившей Василеостровский рынок в 2019 году.

Сегодня Московский рынок представляет собой трехэтажное пространство, искусно разделенное на несколько тематических зон. Центральную часть первого этажа занимает оживленный фуд-холл.

В восточном крыле, за парадной лестницей, расположилась рыночная зона с продукцией фермерских и локальных производителей. К зданию примыкают два двора — Большой со стороны Мариинской улицы и Малый со стороны улицы Решетникова.

Студия F17 отвечала за реконструкцию двухэтажного пространства площадью 4 тысячи квадратных метров.

Архитекторы стремились максимально сохранить характерные детали здания: отреставрировали гигантские пятиметровые окна, восстановили оригинальный мозаичный гранитный пол с изображениями рыб, изящные чугунные перила главной лестницы и стены из белого мрамора.

Под потолком сохранились конструктивистские люстры, которые по вечерам будут опускаться на несколько метров с помощью специальных лебедок, создавая неповторимую атмосферу уюта.

Гастрономическое разнообразие и забота о каждом

Значительные изменения также были внесены: надстроили второй этаж с дополнительной посадочной зоной для посетителей.

Главным украшением рынка стала монументальная работа стрит-арт-художника Владимира Абиха «Человек человеку человек», расположенная в лестничном пролёте.

Организаторы подчеркнули, что все входы на рынок будут оборудованы пандусами для людей с колясками и инвалидов, а также будет построена специальная уборная.

На Московском рынке, в отличие от его “старшего брата”, предусмотрены складские зоны. В цокольном этаже выделено пространство для хранения продуктов и рабочих зон для заготовок.

Здесь также находятся раздевалки, душ для персонала и молельная комната, что свидетельствует о продуманном подходе к организации работы.

Пространство на первом этаже разделено на фуд-маркет и продуктовую часть. Из заявленных 30 корнеров на данный момент работают 22, предлагая широкий спектр кулинарных направлений.

Основной пул резидентов на фуд-маркете совпадает с Василеостровским рынком, но появляются и новые игроки. За японскую кухню отвечают корнеры Subzero и Ikigai.

В индийском корнере Indisko предлагают традиционные блюда, в Bo — вьетнамский суп фо-бо, а в «Бюро» — аргентинские и итальянские бургеры. Pio Pizza радует пиццей с пармой и руколой, а также черной пастой казаречче с морепродуктами.

Корнер популярной столичной сети кафе «Лепим и варим» предлагает более 20 видов пельменей и татарские лепёшки янтыки. В Dopamine можно попробовать салаты и боулы от Руслана Закирова, а в «Дагестанской лавке» — осетинские пироги и тонкие лепёшки чуду.

Raw to Go предлагает растительную еду, а спешелти-кофе собственной обжарки — Mad Espresso и «Человек и пароход».

Среди шести новых концепций на фуд-корте — пекарня «Слой», корнер Sexi Junk с безглютеновыми блюдами, кофейня Civil и филиал столичной сети Pims.

В будущем планируется запуск филиала ресторана «Дети на кухне» для проведения детских мастер-классов.

Для продажи продуктов на рынке осталось немного места, однако под корнеры фермеров и локальных производителей отведено пространство под главной лестницей.

Здесь посетители могут найти свежие овощи, фрукты, зелень, мясо, соленья, мясные и рыбные деликатесы. В лавке «Сырная мельница» продают сыры и молочные продукты, а в лавке «Сытно» — колбасы.

В скором времени откроется отдельный корнер со свежей рыбой и морепродуктами.

Синергия традиций и инноваций

«С советских времён Московский рынок был местом силы районного масштаба. Сегодня основной продукт, который мы предлагаем, — это современная ресторанная еда от хороших гастрономических проектов. На Василеостровском рынке мы отработали три года и сформировали успешную концепцию фуд-корта», — делятся создатели.

Это пространство создано для отдыха и наслаждения. Его расположение, буквально в нескольких шагах от метро (даже с учетом временного закрытия станции «Электросила»), делает его легкодоступным.

Яркие и светлые интерьеры, атмосфера уюта и тепла, вкусная еда и напитки — все это создает ощущение праздника и делает каждый визит особенным. Здесь хочется проводить время, наслаждаясь моментом и общаясь с интересными людьми.

Это место, где каждый уголок наполнен умиротворением и гармонией, приглашая восстановить силы и зарядиться позитивной энергией.