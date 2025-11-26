Два повышения за год: в Петербурге коммунальные тарифы вырастут дважды

Новости по теме

Рост тарифов на ЖКХ в Петербурге под контролем: что изменится и как не переплачивать за коммунальные услуги

Перейти

Работа в Петербурге по повышенному тарифу: мигрантам придётся платить больше за право трудиться

Перейти

Петербург «заведёт» подземку: в 2026 году в Северной столице запустят производство тяговых двигателей для метро

Перейти

Первый лёд уже на подходе: где кататься в Санкт‑Петербурге зимой 2025–2026 и какой каток уже работает

Перейти

Дороже, но свободнее: новые тарифы на парковку уменьшили поток машин в центре Петербурга

Перейти