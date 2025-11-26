Городовой / Город / Два повышения за год: в Петербурге коммунальные тарифы вырастут дважды
Два повышения за год: в Петербурге коммунальные тарифы вырастут дважды

Опубликовано: 26 ноября 2025 11:48
В 2026 году в городе ожидается увеличение совокупной стоимости жилищно-коммунальных услуг примерно на 16 процентов.

Правительство официально установило максимальный рост платы за коммунальные услуги на будущий год. Для жителей Санкт-Петербурга осеннее увеличение расходов окажется одним из самых заметных в стране, составив 14,6%.

Это больше, чем по стране в среднем и выше, чем в близлежащей Ленинградской области, где рост составит 9,2%.

В Москве повышение будет немного больше — 15%. Тем не менее петербургский показатель остаётся выше, чем во многих других регионах. Соответствующая информация размещена на интернет-портале правовой информации.

Ожидается, что к 2026 году итоговая сумма платежей за коммунальные услуги для жителей города увеличится более чем на 16%. Это связано с двойным этапом роста тарифов: сначала в январе, затем в октябре. Таким образом, за два повышения подряд сумма счетов может существенно возрасти.

Власти Северной столицы уже предупредили, что никакие обстоятельства не позволят превысить установленный федеральный предел для города.

Для Петербурга установлено нулевое «допустимое отклонение», так что тарифы останутся в строгих рамках максимального значения.

Автор:
Юлия Аликова
Город
