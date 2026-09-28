Евгений Миронов

Имена тоже подчиняются моде
Российские знаменитости, которые служили в горячих точках
Чемпионат Санкт-Петербурга по плаванию стал ярким событием в спортивной жизни города, продемонстрировав высокий уровень подготовки местных пловцов и их готовность к новым достижениям на всероссийской и международной арене.
Чемпионат Санкт‑Петербурга по фигурному катанию, прошедший 14–15 февраля 2026 года, собрал лучших спортсменов города в четырёх дисциплинах.
В числе наиболее редко встречающихся имён оказались Валентина, Юлия и Захар.
Выделенные средства направят на лечение людей с зависимостью и проведение профилактических мероприятий.
Почему все снимают здесь?
За кадром многое зависит не только от сценария, но и от людей, которые принимают на себя роль того или иного персонажа.
Городские мифы и реальные локации из легендарного фильма.
Местные экспонаты не угодили власть имущим.
История главного деликатеса города.
В московском парке «Зарядье» 22 июня в 04:00 утра состоялся концерт, посвященный 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.