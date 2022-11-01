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Евгений Миронов

Общество
В Петербурге скончался худрук театра имени Миронова Рудольф Фурманов
Не стало народного артиста России и театрального режиссёра Рудольфа Фурманова, основавшего петербургский театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова. Он скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщил Telegram-канал главного редактора радиостанции «Эхо Петербурга» Валерия Нечая.
09 апр 2021 15:08
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