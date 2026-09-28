Евгений Миронов

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Как прошел чемпионат Санкт-Петербурга по плаванию? Как прошел чемпионат Санкт-Петербурга по плаванию?
Чемпионат Санкт-Петербурга по плаванию стал ярким событием в спортивной жизни города, продемонстрировав высокий уровень подготовки местных пловцов и их готовность к новым достижениям на всероссийской и международной арене.
23 мар 2026 12:40
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За кадром многое зависит не только от сценария, но и от людей, которые принимают на себя роль того или иного персонажа.
14 сен 2025 22:33
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