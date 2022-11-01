Евгений Миронов

Без неожиданностей не обошлось.
Звезду фильма «Время первых» возмутило пренебрежительное отношение людей к экстракорпоральному оплодотворению.
Ресторан еле вместил всех желающих поздравить с днем рождения знаменитого папу.
Он является одним из самых высокооплачиваемых актеров России.
Артистка никого не хотела обременять подробностями своего тяжелого заболевания
Сборная Швейцарии обыграла россиян в матче группового этапа по керлингу среди мужских команд на Олимпийских играх в Пекине со счетом 3:6. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
Участие в танцевальном телепроекте окаалось для народной артистки России роковым
На «России 1» стартовало танцевальное телешоу
Партнерами профессиональных танцоров станут актеры, телезвезды и блогеры
Участницы танцевального проекта обменялась перед публикой любезностями
Стали известны имена новых конкурсантов танцевального телешоу
Актер привел наследника на светское мероприятие
Пользователи обратили внимание на пикантный разрез платья певицы
В московском парке «Зарядье» 22 июня в 04:00 утра состоялся концерт, посвященный 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.
Власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества, которое предложило оставлять без работы и зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались вакцинироваться.
Не стало народного артиста России и театрального режиссёра Рудольфа Фурманова, основавшего петербургский театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова. Он скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщил Telegram-канал главного редактора радиостанции «Эхо Петербурга» Валерия Нечая.
47-летняя актриса всего год назад снова стала мамой.
Мария Миронова рассказала о плюсах большой разницы в возрасте между детьми.
Артист признал, что в России отсутствует политическая сатира.
В Театре Наций готовится постановка, посвященная жизни последнего Генерального секретаря ЦК КПСС.