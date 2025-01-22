Депутаты потребовали закрыть музей «Эрарта»

В Петербурге очередной культурный скандал. Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением закрыть музей современного искусства «Эрарта». На брифинге в Госдуме он жестко раскритиковал экспонаты музея, особенно матрёшку с шипами внутри.

«Дурят наших людей, дурят нашу молодёжь, и все делают вид, что так и надо», — заявил Миронов.

Главный удар достался работе художника Евгения Кондратьева Welcome to Russia. Судя по всему, шипастая матрешка не оправдала ожиданий традиционных ценностей. Музей был обвинён в подрыве моральных устоев и пропаганде всего, что «уничтожает».

Депутат не забыл и про Ельцин-центр, который, по его словам, «нервно курит в сторонке». Что же, по мнению Миронова, «в моем родном городе Петербурге, родном городе президента» подобное просто недопустимо, пишет источник.

Сергей Миронов даже предложил губернатору Александру Беглову свою помощь в наведении порядка в городе. Видимо, петербуржцев ждут непростые времена: кто знает, на кого падет критический взгляд депутата в следующий раз?

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