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Как выбрать качественные шпроты, просто взглянув на банку

22 января 2025 10:02
Шпроты
Как выбрать качественные шпроты, просто взглянув на банку
globallookpress/ Bulkin Sergey

Всего три цифры укажут на качественный товар.

Когда вы стоите перед полкой со шпротами, сделать правильный выбор может быть непросто. Но существует небольшой секрет, который поможет определить качественный продукт. Все, что вам нужно, — это обратить внимание на цифры, указанные на упаковке.

Какие именно числа нужно искать?

Лучшие шпроты производят из балтийской кильки. Она обладает нежным вкусом, высоким содержанием полезных жиров и витаминов. Узнать такой продукт легко: на дне банки вы увидите цифры 137. Также есть категория «Экстра», которая обозначается кодом 534. Это ещё более качественный вариант.

Что еще подскажут числа?

Однако не все цифры одинаково хороши. Например, если на банке указано число 379, знайте, что это салака. Она менее жирная и не столь мягкая на вкус. Кроме того, обозначения Д82 и К21 указывают на каспийскую и черноморскую кильку.

И еще один полезный совет

Обратите внимание, была ли рыба заморожена до переработки. Замороженная рыба нередко теряет текстуру и ломается. Теперь, зная эту хитрость, вы точно выберете идеальные шпроты для праздничного стола или простого ужина, сообщает источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургПродукты питания
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