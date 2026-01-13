Городовой / Город / Детей нарекли в честь героев и святых: какие имена выбирали петербуржцы под бой курантов?
Детей нарекли в честь героев и святых: какие имена выбирали петербуржцы под бой курантов?

Опубликовано: 13 января 2026 01:00
Городовой ру

В числе наиболее редко встречающихся имён оказались Валентина, Юлия и Захар.

В Санкт-Петербурге стали известны наиболее часто встречающиеся имена среди новорождённых за первые дни января. По информации, предоставленной реестром органов записи актов гражданского состояния, с 1 по 12 января в городе появились на свет 19 девочек с именем Анна. Также родители часто выбирали имена Екатерина и Ева — оба варианта встречались по 10 раз.

В числе популярных оказались также Алиса и Ксения, которые были выбраны по 9 раз. Среди мальчиков отмечается равное количество новорождённых с именами Лев, Михаил, Мирон и Александр — по 13. Имя Иван встречается у 10 младенцев, появившихся на свет в указанный период.

В то же время, за те же двенадцать дней несколько имён получили статус редких. Среди девочек только по одной носительнице у таких имён, как Валентина, Севда, Хадиджа, Лея и Юлия. Для мальчиков реже всего встречались Муса, Кристоф, Ренат, Евгений и Захар.

