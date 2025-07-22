«Сфинксы на страже»: где искали сокровища итальянцы и какие петербургские красоты попали в кадр

Городские мифы и реальные локации из легендарного фильма.

Без Петербурга легендарного фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» не случилось бы. Самые знаковые сцены были отсняты именно здесь.

В Ленинграде в поисках ценностей итальянцы перекапывают весь город.

Причем в ход идут как существующие, например, львы у дачи Безбородко, так и несуществующие. Большинства показанных в фильме скульптурных изображений львов в реальности в Ленинграде никогда не было.

Например, возле Государственной академической капеллы (набережная реки Мойки, дом 20) и неподалеку от Итальянского мостика через канал Грибоедова.

Дворцовая площадь, Эрмитаж и Александровская колонна: начало погони

Герои прибывают в Ленинград и паркуются на Дворцовой площади. Виден Эрмитаж и основание Александровской колонны.

Они мчатся дальше по городу, пересчитывая всех найденных львов.

Смольный собор, Банковский мост и Спас на Крови: вымышленные и реальные локации

Сначала зритель видит Смольный собор и бутафорских львов, которых на самом деле там нет.

Герои исследуют окрестности возле Банковского моста, примерно в 400 метрах от Казанского собора, вдалеке виднеется храм Воскресения Христова (Спас на Крови).

Исаакиевский собор появляется в кадре фильма неоднократно.

У колоннады Казанского собора хромой в исполнении Евгения Евстигнеева препирается с мафиози.

Михайловский дворец и Стрелка Васильевского острова: львы, которых мы не найдем

Как пишет РБК, на фоне роскошного Михайловского дворца, в котором расположен Русский музей, показаны львы.

В реальности именно на этом месте львов нет, хотя подобные скульптуры с шарами стоят на центральной лестнице Михайловского дворца.

Стрелка Васильевского острова и Ростральные колонны хорошо узнаваемы в фильме Эльдара Рязанова.

Мосты, теплоходы и гостиница “Астория”: кинематографические трюки

Съемки проходили и на Биржевом мосту. Здесь снимали эпизод с перепрыгиванием разведенного моста через крышу рубки теплохода.

Для этого пришлось «достроить» еще одну рубку над существующей.

В кадр попала гостиница «Астория», из окна которой спускался герой Андрея Миронова.

Сцены со львами снимали на пустынных улицах Ленинграда в период белых ночей.

На кадрах — знаменитые Сфинксы на Университетской набережной.чения:

«Невероятные приключения итальянцев в России» — это не только комедия, но и увлекательный гид по Петербургу, где реальность переплетается с кинематографической фантазией.