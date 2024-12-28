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Во всей России царь-рыбой считают осетра: только в Петербурге корюшку, и вот почему

28 декабря 2024 11:03
Во всей России царь-рыбой считают осетра: только в Петербурге корюшку, и вот почему
Во всей России царь-рыбой считают осетра: только в Петербурге корюшку, и вот почему
Фото Городовой.ру

История главного деликатеса города.

Корюшка — не просто рыбка, а один из символов Петербурга, который занимает особое место в городской культуре. Её запах, вкус и даже история стали частью самобытности Северной столицы.

Когда корюшка появилась в рационе петербуржцев?

Согласно легенде, любовь к корюшке началась с Петра I. Якобы именно он называл её «царь-рыбой», а в 1708 году даже устроил первый праздник, посвящённый ей.

Литература тоже подтверждает историческую связь корюшки с Петербургом. Упоминания о ней можно найти у Гоголя в «Ревизоре» и даже в стихах Анны Ахматовой, которая писала:

«На черной лестнице пахло жженым кофе, постным маслом на Масленицу, корюшкой весной и всегда кошками».

Историк Лев Лурье отмечает, что корюшка была скорее «пролетарской рыбкой». Её массовая популярность началась во времена военного коммунизма (1918–1921 годы), когда рыба стала важным источником пищи в голодающем Петрограде. Рыбаки, называемые «осташами», привозили корюшку с озера Селигер и ловили её в Неве и Кронштадте.

Почему петербургская корюшка пахнет огурцом?

Один из главных феноменов корюшки — её характерный огуречный запах. Учёные связывают этот аромат с пресной водой Невы, где рыба очищается от соли. На Дальнем Востоке и в Балтийском море корюшка такой особенностью не обладает, что подчёркивает уникальность петербургской рыбки.

Директор рыбной фермы Евгений Миронов подчёркивает: если корюшка пахнет огурцом, это признак её свежести и высокого качества.

Где ловят корюшку в Петербурге?

Рыбалка на корюшку начинается ранней весной, когда температура воды достигает 4 градусов. Ловят её в Финском заливе, Ладожском озере и Неве. Излюбленные места нереста рыбы:

  • Район Петропавловской крепости.
  • Володарский мост.
  • Ивановские пороги на реках Тосно и Мга.

Традиционные методы ловли — это «пауки» и сачки.

Почему корюшка стала символом Петербурга?

Хотя корюшка водится и в других регионах (например, на Дальнем Востоке или в Белом море), культ рыбы сохранился именно в Петербурге. Её популяризация включает не только рыболовные фестивали, но и арт-объекты вроде настольных игр и сувениров.

Корюшка объединяет петербуржцев своей самобытностью. Каждый её запах напоминает о весне, истории города и его богатой культуре.

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Автор:
Игорь Мустафин
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