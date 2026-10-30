Минтай скупаю килограммами: делаю кусочки в пряном маринаде — идеальная рыбка с хрустящей корочкой

Как приготовить сочный минтай в хрустящей корочке

Минтай принято считать самой доступной и простой рыбой. Но есть рецепт, который превратит его в аппетитное и сытное блюдо. Такой минтай будет не стыдно подать к праздничному столу.

Что понадобится

2 кг минтая, 1 чайная ложка соли, ⅓ чайной ложки розмарина, 1 чайная ложка паприки, ½ чайной ложки базилика, 2 столовые ложки соевого соуса, подсолнечное масло - 2 столовые ложки, перец - по вкусу, мука, лимонный сок.

Приготовление

Разморозьте филе минтая, нарежьте его на кусочки шириной 3-4 см. Обсушите рыбу бумажными полотенцами.

В тарелке смешайте соевый соус, паприку, базилик, розмарин и черный перец. Попробуйте маринад на вкус, при необходимости добавьте соль. Залейте рыбу маринадом, оставьте на 40 минут.

Обваляйте каждый кусочек в муке, подождите еще около 10 минут, что позволит панировке лучше закрепиться. Обжарьте минтай на сковороде с маслом до золотистой корочки. На одну сторону уйдет примерно 5 минут

Подготовьте бумажные полотенца, выложите на них рыбу. Подавайте в горячем виде с гарниром. Готовый минтай можно немного сбрызнуть лимонным соком, сообщает popcornnews.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова готовит минтай в пряном маринаде, когда не хочется долго стоять на кухне. Блюдо готовится быстро, при этом получается невероятно вкусным. Автор добавляет небольшое количество лимонного сока прямо в маринад - от этого рыба становится еще лучше.

Фото: Сгенерировано ИИ

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