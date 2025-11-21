Самый кинематографичный район Петербурга: где каждый двор — съемочная площадка, а пушистики — герои

Почему все снимают здесь?

Металлострой — не просто посёлок в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Основанный в 1931 году, он прошёл путь от «Соцгородка» до места, где каждый уголок словно создан для съёмочной площадки.

Первые жилые дома появились здесь весной 1932-го, а через посёлок проходят важнейшие железнодорожные пути, соединяющие его с внешним миром.

Официальное имя «Металлострой» посёлок получил в 1964 году, а до этого, с 1939-го, он был частью Усть-Ижоры.

Военные годы, естественно, приостановили активное строительство, но послевоенное время стало для Металлостроя эпохой бурного развития. Появились новые улицы — Центральная, Железнодорожная, Садовая, Школьная, Пионерская.

В 1951 году был построен Дом культуры имени Маяковского, вокруг которого раскинулась живописная липовая аллея.

Сегодня в Металлострое проживает более 27 тысяч человек, а его промышленный потенциал представлен более чем 20 заводами, включая завод силовых трансформаторов и таможенный терминал.

Научно-производственный комплекс НИИЭФА, разрабатывающий передовую электрофизическую аппаратуру для атомной отрасли, лишь подчеркивает технологический статус посёлка.

Кинематографичные уголки и памятники верным друзьям

Территория Металлостроя гармонично сочетает жилую и промышленную зоны, предлагая развитую инфраструктуру: школы, лицей, детские сады, поликлинику, Дом культуры, стадион, баню, магазины, парикмахерские, отдел полиции, почту, гостиницы, бассейн и библиотеку.

Однако, помимо своей функциональности, Металлострой обладает особой атмосферой, делающей его поистине кинематографичным. Здесь легко найти места для уникальных кадров, которые украсят любой фильм или художественный снимок.

Сквер Памяти поколений, заложенный в 1980 году в честь 35-летия Победы, хранит землю с рубежей обороны Ленинграда — Невского пятачка и Пулковских высот. Он находится на пересечении улиц Богайчука и Полевой.

Впечатляет и памятный знак балтийским матросам-пехотинцам в виде якоря на пересечении Полевой и Луговой улиц, хотя его территория заслуживает лучшего облагораживания.

Парк «Зима-Лето» — это современное пространство для отдыха и спорта, не имеющее отношения к модной организации из популярного сериала. Здесь есть детские площадки, памп-трек, прогулочная зона, водно-ландшафтный сад, а также места для занятий стритболом, шорт-треком и скейтбордингом.

Такие общественные места — настоящее достояние любого населённого пункта.

Архитектурные доминанты и скульптурные истории

В промзоне, на территории бывшего завода «Новая Сила», возвышается бюст С. М. Кирова, руководителя Ленинграда с 1926 по 1934 года, оставившего значительный след в истории города.

Здание НИИЭФА, разработчика электрофизической аппаратуры для ускорителей частиц и термоядерных реакторов, является важным элементом архитектурного облика посёлка.

Особое внимание заслуживает водонапорная башня — самое высокое сооружение Металлостроя, построенное в послевоенные годы. Она, к сожалению, заброшена и ныне служит базовой станцией мобильной связи, но её монументальность впечатляет.

Дом культуры имени В. В. Маяковского — настоящее сердце Металлостроя, где проходят театральные представления, концерты и выставки.

Здание, построенное в 1954 году по типовому проекту архитектора Корнфельда, видело на своей сцене звёзд первой величины — Эдиту Пьеху, Андрея Миронова, Евгения Леонова.

Но истинная кинематографичность Металлостроя проявляется в его атмосферных двориках, где можно найти множество удивительных скульптур.

Памятник кошке, установленный в 2000 году, напоминает о четырёх вагонах дымчатых кошек, привезённых из Ярославля после прорыва блокады Ленинграда в 1943 году для борьбы с грызунами.

Памятник собаке, открытый в честь дня рождения между Центральной и Пионерской улицами, символизирует верность.

А скульптура «Читающий юноша», найденная на помойке и отреставрированная местными жителями, — яркий пример неравнодушия и доброты.

Металлострой на большом экране

Кинематографичность Металлостроя подтверждается и списком фильмов, снятых здесь: «Рабочий посёлок» (1965), «Комедия строгого режима» (1993), «Русские страшилки» (18-я серия), «Ржавчина» (2012), «Горюнов» (24-я серия), «Назначена награда», «Кулинар-2» (отдельные серии), «Посредник», «Тот, кто гасит свет» (2008), «Я подарю тебе любовь» (2014), «Мажор» (гостиница «Ижора»), «5 минут тишины» (2 сезон) и даже «Король и шут» (6-я серия).

Посёлок Металлострой — это место, где история, архитектура и скульптура сплетаются в уникальный ансамбль. Здесь можно насладиться уединением и покоем, прогуливаясь по чистым, тихим улочкам и дворикам.

Поездка в Металлострой оставляет неизгладимые впечатления, напоминая, что даже в самых обыденных местах можно найти нечто особенное и вдохновляющее.