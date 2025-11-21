Пенсия на карту: что запрещено пенсионерам делать с деньгами

Какие запреты существуют для тех, кто получает пенсионные выплаты на карту?

Большинство пенсионеров сегодня выбирают удобный способ получения пенсии — перевод на банковскую карту. Это действительно практично, однако немногие знают о правилах, которым необходимо подчиняться в этой связи.

Копить или снимать: полная свобода выбора

Существует распространенное предубеждение: если пенсионер не снимает всю зачисленную пенсию с карты, то ее выплата может быть прекращена. Это не соответствует действительности.

Закон не запрещает ни снимать все средства, ни, наоборот, накапливать их на счете. Приостановление или прекращение пенсионной выплаты грозит человеку лишь в случае, если он перестает получать ее лично, например, при выборе способа выплаты через службу доставки или наличными.

Если же пенсия зачисляется на карту, то считается, что пенсионер получил ее с момента зачисления денег на его счет. С этого дня он может распоряжаться ими по своему усмотрению.

Пенсионный фонд (ПФР) не контролирует, снял ли пенсионер деньги с карты или нет.

Подтверждение места жительства: когда карта — не полная гарантия

Однако существуют случаи, когда получение пенсии на карту может быть сопряжено с дополнительными условиями.

В частности, если человеку назначена не страховая, а социальная пенсия по старости (из-за недостатка стажа или баллов) при отсутствии у него постоянной регистрации на территории РФ.

В такой ситуации, если пенсия зачисляется на карту, пенсионер обязан ежегодно подтверждать для ПФР место своего фактического жительства (временной регистрацией или договором найма жилья, например). Иначе выплата будет приостановлена.

Аналогичная ситуация возникает, когда пенсионер фактически проживает в северном регионе, получая районный коэффициент к пенсии, а постоянная регистрация у него в другом регионе.

Если ему платят пенсию на карту, он должен каждые 12 месяцев подтверждать, что не сменил место жительства. Если этого не сделать, получить пенсию не удастся — ее выплата будет приостановлена.

Пенсионные средства под защитой, но с нюансами

Закон запрещает удерживать долги из пенсии по случаю потери кормильца, из ежемесячных денежных выплат и из целевых выплат для социальной поддержки пенсионеров.

Пару лет назад появилась дополнительная возможность защитить от удержаний пенсию по старости, инвалидности или за выслугу лет на уровне прожиточного минимума.

Тем не менее, нельзя рассчитывать на возврат остатка на пенсионной карте, если он был списан в счет долга. Закон ограничивает удержание с каждой пенсии, поступающей на карту.

Но если на момент взыскания на счете уже имелась некая сумма денег, пристав может списать ее полностью в счет уплаты долга.

Проценты на остаток: выгода и налоги

Многие банки предлагают пенсионерам хранить социальные выплаты на пенсионной карте и получать на них проценты по повышенной ставке — например, 3% годовых вместо стандартной 0,1%, которая начисляется на остаток по большинству банковских карт.

Однако при этом нельзя освободиться от уплаты НДФЛ на полученные проценты, если их размер превышает необлагаемую сумму, а процентная ставка составляет свыше 1% годовых.

Закон о взимании налога с процентов, полученных по банковским вкладам и счетам, не делает исключение для пенсионеров.

Поэтому им придется заплатить 13% с процентного дохода, превышающего необлагаемую сумму.

Но за счет уплаченного НДФЛ пенсионер потом сможет сделать налоговый вычет, например, за расходы на свое лечение.

«Госуслуги» и карта: актуальные реквизиты для ПФР

Пенсионеры могут передать реквизиты своей карты для зачисления пенсии в систему ЕГИССО, подтвердив свое согласие на это через портал «Госуслуги».

Это позволит ПФР отслеживать актуальные реквизиты банковского счета, чтобы исключить ошибку при выплате пенсии.

Если срок действия пенсионной карты истечет или она будет закрыта по какой-то другой причине, в ЕГИССО появится соответствующая информация от банка, и ПФР будет перечислять пенсию на другой указанный пенсионером счет.

Только МИР: требование для российских пенсионеров

Важно помнить: пенсионерам, проживающим в России, нельзя использовать для получения пенсии карты других платежных систем, кроме национальной платежной системы МИР.

Исключение предусмотрено только для пенсионеров, которые постоянно проживают за границей: они могут получать пенсию на карты других платежных систем, но при условии, что они выпущены банками на территории РФ.

Это касается тех, кому пенсия была назначена в 2015 году и позже.