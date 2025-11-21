Под ёлкой — чек на 17 тысяч: сколько петербуржцы тратят на новогодние подарки

Большинство жителей Петербурга собираются дарить на предстоящие праздники косметику, парфюмерию, сладости и игрушки.

В этом году средняя сумма, которую жители Петербурга собираются потратить на подарки к грядущему Новому году, составит 17 тысяч рублей, сообщает «ДП».

Такой подход к выбору презентов характерен для многих горожан: 58% начнут покупки в первые дни декабря, ещё 22% займутся этим в середине месяца. В ноябре новогодними сюрпризами уже запаслись 32% опрошенных.

Большинство стремится избежать предпраздничной спешки и очередей, поэтому 85% предпочитают приобретать подарки через интернет-магазины. Среди такой аудитории заметное число составляет молодёжь до 35 лет: её доля составляет 49%.

Петербуржцы традиционно выбирают для подарков косметику и парфюмерию (44%), сладкие угощения (40%) и игрушки (30%).

В список популярных категорий часто попадает и бюджет на празднование. Опрос показал следующие предпочтения по расходам:

31% рассчитывают не превысить сумму в 5 тысяч рублей;

34% готовы потратить до 15 тысяч;

21% выделяют на подарки от 15 до 30 тысяч рублей;

15% составляют те, чьи вложения окажутся выше этого уровня.

Мужчины в среднем готовы выделить на новогодние презенты больше денег, чем женщины: так ответили 25% представителей сильного пола против 19% среди женщин.

В городе также заметен рост интереса к детским и семейным праздничным представлениям: количество проданных билетов на такие мероприятия увеличилось на 63%, а затраты на них выросли на 93%.

Ранее сообщалось о подорожании новогодних украшений в России, их стоимость выросла на 13%.