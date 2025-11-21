Петербургу выдали «жёлтую карточку»: ветер и гололедица берут город в клещи

Власти Санкт-Петербурга продлили в городе «жёлтый» уровень погодной опасности. Такой режим введён из-за неблагоприятных условий, в частности сильного ветра и гололеда.
До 21 часа 22 ноября действует предупреждение, связанное с образованием гололедицы. После этого, с полудня 22 ноября и до 13 часов 23 ноября, предупреждение сохраняется уже из-за ожидаемых порывов ветра, которые местами могут достигать 15 метров за секунду.
Представители администрации города напомнили, что «жёлтый» уровень сигнализирует о возможной угрозе для жизни и здоровья из-за погодных условий. Горожанам рекомендуется проявлять осторожность при передвижении.
Ранее сообщалось, что на текущей неделе в Петербурге возможны осадки в виде мокрого снега.