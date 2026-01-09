Городовой / Город / Петербург зарывается в сугробы: с начала зимы насыпало свыше 70 сантиметров
Петербург зарывается в сугробы: с начала зимы насыпало свыше 70 сантиметров

Опубликовано: 9 января 2026 07:00
 Проверено редакцией
Петербург зарывается в сугробы: с начала зимы насыпало свыше 70 сантиметров
Global Look Press / Maksim Konstantinov

С начала зимы в Санкт-Петербурге выпало 76 сантиметров снега.

В этом году в Северной столице за зиму зафиксировали необычайный уровень осадков — толщина снежного покрова превысила 70 сантиметров.

Уже сейчас, по данным городских властей, выпало около 76 сантиметров снега. Такая ситуация значительно осложнила работу коммунальщиков.

По словам вице-губернатора Евгения Разумишкина, вывоз снега пришлось увеличить пятикратно. С начала зимнего периода удалось убрать 159 тысяч кубометров снежных масс.

Среднесуточный объем уборки составляет около 26 тысяч кубометров.

Для очистки городских улиц ежедневно привлекается почти 2 тысячи машин коммунального назначения и более 1,3 тысячи сотрудников, работающих вручную.

По информации Разумишкина, такие масштабы позволяют справляться с последствиями интенсивных снегопадов. Районы с наиболее сложной ситуацией получают особое внимание.

Планируется, что расчистка снега к завершению новогодних выходных будет проведена в 1900 городских кварталах, более чем на сотне участков у станций метрополитена, а также на крышах в 5 тысячах зданий. О масштабах предстоящих работ ранее сообщили городские службы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
