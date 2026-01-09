Сколько денег на самом деле приносят «народные» облигации: эксперт раскрывает неожиданные цифры

В 2026 году семь субъектов Российской Федерации планируют начать выпуск народных облигаций для финансирования крупных инфраструктурных и социальных программ.
Об этом «Известиям» сообщил Владислав Бухарский, который занимает должность младшего директора отдела суверенных и региональных рейтингов в агентстве «Эксперт РА».
Ключевая особенность новых бумаг — их доходность будет сопоставима или даже выше, чем по стандартным банковским вкладам, поскольку регионам важно привлечь внимание жителей.
Объемы заимствований каждым регионом не превысят одного миллиарда рублей, а срок обращения облигаций составит от одного года до пяти лет.
Приобрести такие бумаги можно будет, начиная с тысячи рублей, что делает их доступными для частных лиц. Планируется, что привлеченные средства восполнят дефицит в бюджетах субъектов, их распределение не будет закреплено строго за конкретными проектами.
Владислав Бухарский уточнил, что бюджетные поступления позволят развивать самые разные направления: в числе возможностей — создание мастер-планов в Амурской области, закупка электробусов для Москвы, а также реализация важных для жителей инициатив в Ульяновской области.
По словам эксперта, организационные и коррупционные риски при выпуске народных облигаций сопоставимы с теми, что существуют у стандартных способов привлечения средств. Они реализуются как дефицитные заимствования наравне с другими финансами.
