Городовой / Город / Сколько денег на самом деле приносят «народные» облигации: эксперт раскрывает неожиданные цифры
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Защитник Ксавьер Мун снова в «Зените» Город
Петербург зарывается в сугробы: с начала зимы насыпало свыше 70 сантиметров Город
Лишь каждая четвёртая: сколько нераспроданных квартирв осталось в новостройках Петербурга Город
Убийство мужчины в Тельмана: подростка отправили под домашний арест Город
Врачи отчитываются силовикам: в России клиники начнут сообщать МВД и Роспотребнадзору о здоровье мигрантов Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Здоровье История и культура Санкт-Петербурга Праздники
Категории
Общество Спорт Полезное

Сколько денег на самом деле приносят «народные» облигации: эксперт раскрывает неожиданные цифры

Опубликовано: 9 января 2026 06:30
 Проверено редакцией
Сколько денег на самом деле приносят «народные» облигации: эксперт раскрывает неожиданные цифры
Сколько денег на самом деле приносят «народные» облигации: эксперт раскрывает неожиданные цифры
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Доходность по этим ценным бумагам обещает быть не ниже, а зачастую и выше ставок по банковским вкладам.

В 2026 году семь субъектов Российской Федерации планируют начать выпуск народных облигаций для финансирования крупных инфраструктурных и социальных программ.

Об этом «Известиям» сообщил Владислав Бухарский, который занимает должность младшего директора отдела суверенных и региональных рейтингов в агентстве «Эксперт РА».

Ключевая особенность новых бумаг — их доходность будет сопоставима или даже выше, чем по стандартным банковским вкладам, поскольку регионам важно привлечь внимание жителей.

Объемы заимствований каждым регионом не превысят одного миллиарда рублей, а срок обращения облигаций составит от одного года до пяти лет.

Приобрести такие бумаги можно будет, начиная с тысячи рублей, что делает их доступными для частных лиц. Планируется, что привлеченные средства восполнят дефицит в бюджетах субъектов, их распределение не будет закреплено строго за конкретными проектами.

Владислав Бухарский уточнил, что бюджетные поступления позволят развивать самые разные направления: в числе возможностей — создание мастер-планов в Амурской области, закупка электробусов для Москвы, а также реализация важных для жителей инициатив в Ульяновской области.

По словам эксперта, организационные и коррупционные риски при выпуске народных облигаций сопоставимы с теми, что существуют у стандартных способов привлечения средств. Они реализуются как дефицитные заимствования наравне с другими финансами.

Ранее в Министерстве финансов напоминали гражданам о правилах расчетов налога на доходы по банковским вкладам в 2026 году.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью