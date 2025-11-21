Городовой / Город / Звезда «Сумерек» и «Доктора Хауса» схлестнулся с незнакомцем в самом центре Петербурга: случайная встреча обернулась дракой
«Карта наша есть?» — ваш цифровой след: что ритейлеры знают о вас на самом деле Общество
Петербургу выдали «жёлтую карточку»: ветер и гололедица берут город в клещи Город
22 и 23 ноября бесплатно в Петербурге: сёстры Олсен на экране и мастер‑класс прямо в летной школе Город
«Дорогое удовольствие»: Владислав Лисовец объяснил, почему артисты массово отправляются в ателье Общество
Подработка со вкусом: петербуржцы всё чаще идут в пищевую промышленность Город
Звезда «Сумерек» и «Доктора Хауса» схлестнулся с незнакомцем в самом центре Петербурга: случайная встреча обернулась дракой

Опубликовано: 21 ноября 2025 18:00
Неизвестный мужчина преследовал актёра и совершил в его отношении физическое нападение.

Американский артист Джастин Чон стал участником уличного конфликта на улице Восстания. Об этом рассказала его супруга Александра Чон, сообщает 78.ru.

Сам актёр поделился в переписке подробностями о происшествии: мужчина начал кричать и преследовать его на улице. Джастин отметил:

«Я был в наушниках, и какой-то чувак начал на меня кричать, я его игнорировал, он продолжал идти за мной, так что в конце концов я повернулся и сказал: "Я не русский, я не понимаю, что ты говоришь"».

Чон попытался уйти, однако неизвестный его толкнул, после чего началась драка. Актёр говорит, что не выдержал и нанёс ответные удары. Он вспомнил:

«Я подумал: "К чёрту всё". Я бросил рюкзак и начал наносить удары».

По словам Джастина, группа молодых людей вмешалась и удерживала незнакомца, чтобы он мог спокойно уйти. Супруге он рассказал, что не получил повреждений.

Джастин Чон родился 29 мая 1981 года в Калифорнии, его отец ранее работал актёром, а мать — пианисткой. Профессиональное становление началось с появления на телеканале для детей в 2006 году.

В 2008 году он сыграл Эрика в фильме «Сумерки». После этого были эпизодические роли в таких известных телепроектах, как «Доктор Хаус».

В 2015 году Чон выступил в качестве режиссёра, представив свою дебютную ленту «Man Up». Спустя четыре года на фестивале «Сандэнс» состоялась премьера его фильма «Мисс Пурпур».

Осенью 2014 года Чон вступил в брак с моделью Сашей Егоровой из России. Их знакомство произошло в Гонконге, куда девушка приехала работать по контракту. В семье двое детей.

Юлия Аликова
Город
