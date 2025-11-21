Подработка со вкусом: петербуржцы всё чаще идут в пищевую промышленность

Новости по теме

Куда берут прямо сейчас: Петербург раскрыл список вакансий для оставшихся без работы трудовых мигрантов

Полмиллиарда за красный и зелёный: Петербург потратит состояние на ремонт знаков и светофоров

Кировский район Петербурга выдохнул: ремонт проспекта Стачек завершён

Не ремонт, а пристальный взгляд: наблюдение за домами у провала на улице Харченко обойдётся почти в 4,7 млн рублей

Когда «перепланировка» становится статьёй: после жалоб на опасный ремонт в петербургском доме глава СК велел возбудить дело

