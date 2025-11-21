Городовой / Город / Подработка со вкусом: петербуржцы всё чаще идут в пищевую промышленность
Подработка со вкусом: петербуржцы всё чаще идут в пищевую промышленность

Опубликовано: 21 ноября 2025 17:00
В Санкт-Петербурге спрос на работу с частичной занятостью в пищевой промышленности за год увеличился почти вдвое.

В Санкт-Петербурге осенью отмечается заметный рост интереса горожан к временной занятости в пищевой промышленности.

По сравнению с прошлым годом спрос увеличился почти в два раза — на 96%. Об этой тенденции сообщает «Петербургский дневник», ссылаясь на свежие данные рынка труда.

Средний размер оплаты труда при такой форме занятости составляет 83 489 рублей ежемесячно. Параллельно с этим увеличивается и количество вакансий в общественном питании — этот показатель вырос на 92%.

Что касается сферы ремонта, технического обслуживания и работы с техникой, число открытых позиций на рынке за тот же период увеличилось на 87%.

Средний заработок в этой области составляет 49 917 рублей в месяц. Отмечается, что в обозначенных секторах предложения о подработке остаются на высоком уровне.

Эксперты уточняют, что приведённые суммы являются усреднёнными. Окончательный доход зависит от множества обстоятельств. Важными факторами становятся количество смен, профессиональный опыт сотрудника и индивидуальные условия труда.

Ранее шеф-повар рассказал «Городовому» как правильно приготовить карельскую рыбу.

Автор:
Юлия Аликова
Город
