Деньги за жильё — на паузу: Госдума одобрила заморозку средств при покупке жилья, чтобы прижать мошенников

В Государственной думе рассмотрели предложение о создании специального счета для хранения средств после покупки жилья. Ключевой целью инициативы стало снижение числа мошеннических операций при заключении сделок с недвижимостью.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на слова заместителя главы комитета по строительству и ЖКХ Александра Аксененко, суть новшества — это перечисление денег покупателя при покупке квартиры не сразу продавцу, а их блокировки на отдельном счету на срок тридцать дней после подписания договора.
Аксененко пояснил, что подобная мера позволит обезопасить участников сделки от тех случаев, когда соглашение заключают под давлением или обманом.
— Думаю, такая норма могла бы хотя бы отчасти решить проблему откатов сделок по причине мошеннических действий.
Когда человек находится под воздействием, обычно оно не может длиться так долго. По исходу недели чаще всего либо сам человек, попавшийся на уловки мошенников, либо его родные замечают, что что-то не так, — заявил Александр Аксененко.
По его словам, продавец получит возможность в течение семи дней обратиться в полицию и потребовать отмены сделки, если обнаружится обман.
В случае возврата сделки денежные средства и недвижимость будут сохранены. Таким образом, для граждан уменьшается риск потерять единственное жильё.
Ранее в обсуждениях также поднимался вопрос о дополнительных мерах защиты при покупке квартир у лиц пожилого возраста. Этот вопрос был рассмотрен на фоне роста случаев мошенничества с недвижимостью.