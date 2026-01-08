Адмиральское имя, предательский лёд: на Нахимовском озере в Ленобласти мужчина ушёл под воду

В Выборгском районе Ленинградской области произошёл несчастный случай на озере Нахимовское рядом с посёлком Цвелодубово.
На водоёме, где лёд составляет всего около 10 сантиметров, 47-летний мужчина оказался в воде, провалившись под толщу льда.
Свидетели происшествия сумели оперативно достать мужчину и передали его сотрудникам скорой помощи. Сообщаются предварительные сведения о переохлаждении у спасённого.
Специалисты МЧС России напомнили:
«Выход на лёд всегда связан с риском для жизни. Помните, что самостоятельные попытки спасения без специальной подготовки и оборудования часто приводят к трагическим последствиям»,
— говорится в заявлении ведомства.
