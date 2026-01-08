Городовой / Город / Адмиральское имя, предательский лёд: на Нахимовском озере в Ленобласти мужчина ушёл под воду
Опубликовано: 8 января 2026 01:30
 Проверено редакцией
Мужчина оказался в затруднительном положении, не сумев самостоятельно выбраться из ледяной воды.

В Выборгском районе Ленинградской области произошёл несчастный случай на озере Нахимовское рядом с посёлком Цвелодубово.

На водоёме, где лёд составляет всего около 10 сантиметров, 47-летний мужчина оказался в воде, провалившись под толщу льда.

Свидетели происшествия сумели оперативно достать мужчину и передали его сотрудникам скорой помощи. Сообщаются предварительные сведения о переохлаждении у спасённого.

Специалисты МЧС России напомнили:

«Выход на лёд всегда связан с риском для жизни. Помните, что самостоятельные попытки спасения без специальной подготовки и оборудования часто приводят к трагическим последствиям»,

— говорится в заявлении ведомства.

Юлия Аликова
