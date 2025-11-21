40 метров — не предел: зачем девелоперы строят «бетонные гетто» в Петербурге

Где правда в споре о петербургской застройке.

Чистое, прозрачное, бескрайнее петербургское небо — каким оно было раньше, видимым почти из любой точки культурной столицы. А потом пришли они — железобетонные колоссы, алчущие высоты и прибыли.

И вот уже город задыхается в объятиях муравейников, а простые горожане с тоской вспоминают времена, когда небо было видно…

Борьба за горизонт: как Петербург потерял своё лицо

“Чем ниже, тем комфортнее”, — эту простую истину архитекторы и градостроители знали веками.

Но в эпоху дикого капитализма и безудержной погони за квадратными метрами эта аксиома оказалась забыта.

Правила игры казались ясными: в 2016 году Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) была установлена предельная высота зданий — 40 метров, что равно примерно 12 этажам.

Но разве это могло остановить находчивых девелоперов? Конечно, нет! Через лазейки согласования “архитектурных доминант” они, как хитрые лисы, прорываются к заветной цели — строить выше, плотнее, прибыльнее.

Только за последний год было согласовано около десяти таких “исключений”. Свежий пример — “Группа ЛСР” получила вожделенное разрешение на строительство домов высотой до 72 метров (24 этажа!) на северном намыве Васильевского острова.

Ничего себе “исключение” — в два раза выше нормы.

Мифы и реальность высотного строительства

Самый распространенный миф, который девелоперы преподносят как священный свиток истины: чем выше разрешённая высота, тем больше можно построить жилья и больше заработать.

В Петербурге количество построенных квадратных метров регулируется не высотой дома, а “коэффициентом использования территории” (КИТ) — то есть плотностью застройки. В среднем он составляет 1,7.

То есть на участке в 1 гектар (10 тыс. м²) разрешат построить лишь 17 тыс. м² жилья.

И вот здесь начинается самое интересное: при низкой этажности дом будет “распластанным” по территории, а при высокой — займет меньше места. Но общая площадь квартир не изменится.

Зато при малоэтажной застройке меньше места остаётся для благоустройства, зеленых зон и парковок.

В новых ПЗЗ, которые будут рассматриваться на общественных обсуждениях, КИТ планируется снизить с 1,7 до 1,4. Однако при разработке новых проектов планировки территории (ППТ) он, напротив, будет увеличиваться с 2 до 2,4.

Вот такая градостроительная эквилибристика.

Цена небесных этажей и комфорта на земле

“Петербург ограничивает высоту зданий 40 метрами из-за исторического контекста, зон аэродромов и слабых грунтов,” — объясняет директор департамента по девелопменту AAG Иван Донкин.

“Малоэтажное строительство более соразмерно масштабам человека. Чем дома ниже, тем комфортнее ощущает себя в них человек. При малоэтажном строительстве мы видим больше неба, пространства, и в таком окружении приятнее жить”.

Экономика безжалостна. Директор по маркетингу LEGENDA Всеволод Глазунов откровенничает:

“Девелоперы вынуждены строить больше, чтобы сохранять рентабельность”.

При этом высотное строительство имеет свои подводные камни.

“Каждый новый высотный этаж увеличивает себестоимость строительства по экспоненте”, — признается он.

Гетто в бетоне: проблема современных окраин

Пора признаться в том, о чём неудобно говорить вслух в приличном обществе: многоэтажки в районах по типу Мурино, Парнаса и прочих Шушар — это вселенское зло, способное порождать лишь гетто в колоссальных масштабах.

Достаточно открыть любые городские новости, и в 90% случаев всё самое неприглядное будет происходить именно в условном Мурино.

Убитые лифты, затопленные подвалы, невыносимые пробки, отсутствие парковок, километровые очереди в поликлиниках — это всё они, монстры из бетона и стекла.

Когда люди живут в 25-этажных муравейниках, они перестают быть соседями — они становятся случайными попутчиками в лифте. О какой социальной сплоченности может идти речь, когда в подъезде живёт население среднестатистической деревни.

Высотки или уют: чью сторону выбрать?

Интересно, что мнения экспертов разделились. Одни настаивают, что высотное строительство — путь в никуда.

“Мы выступаем за застройку, сомасштабную человеку,” — говорит президент GloraX Дмитрий Кашинский.

“В девелопменте не нужны крайности, именно соблюдение баланса должно быть одним из ключевых принципов градостроительной политики.”

С другой стороны, есть и прагматичный подход.

“Построить многоэтажный дом экономически выгоднее, чем малоэтажный,” — утверждает Филипп Шраге из Kronung Group.

“Стоимость инженерных коммуникаций, фундамента, кровли и благоустройства, рассчитанная на меньшее количество жилых единиц, делает малоэтажную застройку экономически менее выгодной.”

Небесный предел: куда движется Петербург?

Петербург стоит на распутье. Пойти по московскому пути, где небоскрёбы уже не редкость, а норма? Или сохранить свою уникальную атмосферу города, где здания не соревнуются с небом?

Снижение коэффициента использования территории с 1,7 до 1,4 в новых ПЗЗ может стать первым шагом к более гармоничной городской среде. Но одновременное повышение этого коэффициента в ППТ с 2 до 2,4 вызывает обоснованные опасения.

Хочется верить, что культурная столица найдёт свой собственный путь развития, сохранив баланс между экономикой и комфортом.

Петербург всегда славился своей архитектурной гармонией — неужели город готов променять её на бетонные муравейники ради сиюминутной выгоды?