Солнце не удержало «царя‑протуберанца»: сорвавшийся огненный исполин в 80 раз больше Земли

Сотрудники лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук сообщили о необычном событии: от поверхности Солнца на северном полюсе отделился протуберанец, который по своим размерам в 80 раз превосходит Землю.
Плазменное образование в момент отделения от звезды достигло длины свыше миллиона километров. Научные сотрудники поясняют, что возникновение этой структуры связано с процессами на обратной стороне Солнца, которые невозможно наблюдать с Земли.
За трое суток до этого явления примерно в той же солнечной области был зафиксирован мощный выброс облака плазмы. Исследователи не исключают, что оба события взаимосвязаны и берут начало в одной и той же активной зоне звезды.
В настоящий момент этот активный участок переместился на другую сторону солнечного диска и не наблюдается с Земли напрямую.
