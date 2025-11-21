Городовой / Город / Солнце не удержало «царя‑протуберанца»: сорвавшийся огненный исполин в 80 раз больше Земли
Солнце не удержало «царя‑протуберанца»: сорвавшийся огненный исполин в 80 раз больше Земли

Опубликовано: 21 ноября 2025 20:00
Специалисты сообщили, что источник процессов расположен на обратной стороне светила и не может быть визуально зафиксирован.

Сотрудники лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук сообщили о необычном событии: от поверхности Солнца на северном полюсе отделился протуберанец, который по своим размерам в 80 раз превосходит Землю.

Плазменное образование в момент отделения от звезды достигло длины свыше миллиона километров. Научные сотрудники поясняют, что возникновение этой структуры связано с процессами на обратной стороне Солнца, которые невозможно наблюдать с Земли.

За трое суток до этого явления примерно в той же солнечной области был зафиксирован мощный выброс облака плазмы. Исследователи не исключают, что оба события взаимосвязаны и берут начало в одной и той же активной зоне звезды.

В настоящий момент этот активный участок переместился на другую сторону солнечного диска и не наблюдается с Земли напрямую.

Ранее сообщалось, что к Земле приближается необычный объект из космоса.

Автор:
Юлия Аликова
Город
