Не одна, а сразу две: Минздрав дал зелёный свет инновационным вакцинам против рака
Опубликовано: 21 ноября 2025 21:00
Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что новая технология рассматривается как дополнительный способ лечения и не является универсальным решением.

Министерство здравоохранения одобрило внедрение в клиническую практику двух новых индивидуальных биотехнологических средств: мРНК-вакцины для терапии меланомы и пептидной вакцины для борьбы со злокачественными опухолями. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко, передает издание РИА Новости.

Министр отметил, что эти препараты представляют собой новое поколение противораковых средств и только начали использоваться в лечебной практике. По его словам, ученым предстоит тщательно оценить их действие и возможные риски.

«Отмечу, что эта технология — не панацея, а лишь один из методов лечения, которые мы сейчас разрабатываем и внедряем», — подчеркнул Михаил Мурашко.

Персонализированную мРНК-вакцину для борьбы с меланомой создали специалисты Центра имени Гамалеи вместе с Центром онкологии, носящим имя Блохина.

Препарат предназначен для лечения взрослых с неоперабельной или распространившейся формой кожной меланомы в сочетании с определёнными средствами, регулирующими иммунный ответ организма.

Пептидная вакцина, применяемая против метастатического колоректального рака, была разработана Центром физико-химической медицины имени Ю. М. Лопухина при участии Федерального медико-биологического агентства. Её вводят пациентам, чьи опухоли не поддаются обычному дальнейшему хирургическому удалению.

«Специалисты с помощью уникального биоинформатического алгоритма выявляют специфические мутации — «опознавательные знаки» раковых клеток, на основе которых синтезируется персональный набор пептидов (очень коротких участков белков). При введении пациенту эти пептиды «обучают» его иммунную систему точно распознавать и уничтожать опухолевые клетки, запуская целенаправленный противоопухолевый ответ», — рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Ранее в стране был создан первый экспресс-тест, позволяющий выявлять гепатит С.

Юлия Аликова
Город
