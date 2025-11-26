Сметут нехватку: Смольный ждёт наплыва мигрантов на места дворников

В Санкт-Петербурге обсуждают возможные последствия недавнего ограничения на трудоустройство мигрантов, касающегося профессий курьера и таксиста.
По мнению Дениса Удода, возглавляющего городской жилищный комитет, сейчас многие иностранцы, лишившись возможности работать в сфере доставки и перевозок, могут перейти в сферу ручного труда на улицах города.
Руководитель в эфире программы на радио КП отметил, что численность работников, отвечающих за чистоту дворов, всё ещё не достигает полной комплектации и составляет около 80% от необходимой.
В городской администрации утверждают, что прикладывают усилия для повышения привлекательности профессии. По словам Дениса Удода, заработная плата сотрудников, занимающихся уборкой территории, повысилась дважды с начала года.
На данный момент дворник без учёта сверхурочных получает 65 тысяч рублей в месяц, а специалист, управляющий техникой, может рассчитывать на доход до 100 тысяч рублей.
Накануне декабря коммунальные службы уже приступили к сезонной расчистке тротуаров и дворов от первого снега, активно используя противогололёдные материалы.
Предприятие, ответственное за благоустройство и содержание дорог сразу в пяти районах, объявило поиск подрядчиков, способных выполнять ручную уборку по поступающим заявкам.