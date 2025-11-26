Городовой / Город / Сметут нехватку: Смольный ждёт наплыва мигрантов на места дворников
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Посмеяться над собой»: Матвиенко удивила спокойной реакцией на интернет-шутку про петербургские «сосули» Город
«Надо, Шура, надо»: крылатые фразы, которые сведут с ума любого переводчика Общество
Возраст в цене: петербуржцам-долгожителям выплатят до 25 тысяч за солидные годы Город
Остыл в кастрюле, но вспыхнул в чеке: холодец за год подорожал на 13% Город
Языковые игры Северной столицы: как приезжие создают свой петербургский диалект Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Сметут нехватку: Смольный ждёт наплыва мигрантов на места дворников

Опубликовано: 26 ноября 2025 12:55
Сметут нехватку: Смольный ждёт наплыва мигрантов на места дворников
Сметут нехватку: Смольный ждёт наплыва мигрантов на места дворников
Global Look Press / Zamir Usmanov / Russian Look

Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность привлечения мигрантов к работе дворниками на фоне нехватки местных кадров.

В Санкт-Петербурге обсуждают возможные последствия недавнего ограничения на трудоустройство мигрантов, касающегося профессий курьера и таксиста.

По мнению Дениса Удода, возглавляющего городской жилищный комитет, сейчас многие иностранцы, лишившись возможности работать в сфере доставки и перевозок, могут перейти в сферу ручного труда на улицах города.

Руководитель в эфире программы на радио КП отметил, что численность работников, отвечающих за чистоту дворов, всё ещё не достигает полной комплектации и составляет около 80% от необходимой.

В городской администрации утверждают, что прикладывают усилия для повышения привлекательности профессии. По словам Дениса Удода, заработная плата сотрудников, занимающихся уборкой территории, повысилась дважды с начала года.

На данный момент дворник без учёта сверхурочных получает 65 тысяч рублей в месяц, а специалист, управляющий техникой, может рассчитывать на доход до 100 тысяч рублей.

Накануне декабря коммунальные службы уже приступили к сезонной расчистке тротуаров и дворов от первого снега, активно используя противогололёдные материалы.

Предприятие, ответственное за благоустройство и содержание дорог сразу в пяти районах, объявило поиск подрядчиков, способных выполнять ручную уборку по поступающим заявкам.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью