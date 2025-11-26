Невидимые стражи Петербурга: нейросети взяли под охрану Медного Всадника

В Санкт-Петербурге для охраны исторических памятников стали применять технологии искусственного интеллекта.
Как сообщил заместитель главы города Борис Пиотровский, специальные программы теперь постоянно контролируют состояние ряда известных объектов, среди которых — Медный всадник, мемориал с «Вечный огонь» на Марсовом поле, а также скульптуры грифонов на канале Грибоедова.
Система видеонаблюдения с поддержкой интеллектуального анализа замечает противоправные действия и моментально передаёт информацию в централизованную городскую службу «Безопасный город».
Помимо этого, у ряда монументов сейчас проводят испытания системы звукового оповещения, позволяющей через динамики делать предупреждения, например, возле памятника маршалу Жукову, расположенного в парке Победы.
Особое внимание уделили скульптурам медных львов на Дворцовой пристани: камеры с искусственным интеллектом там поставили как только завершили реставрацию весной 2025 года.
Ранее уже сообщалось, что городская нейросеть под названием «Городовой» будет работать для обнаружения сосулек на стенах зданий. Таким образом, цифровые технологии всё шире применяются для решения задач по обеспечению порядка и безопасности в Санкт-Петербурге.