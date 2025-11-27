Городовой / Город / Рождение легенды: на Октябрьском заводе собрали «Балтиец‑2» для Московско‑Петроградской линии
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Работа в Петербурге по повышенному тарифу: мигрантам придётся платить больше за право трудиться Город
В одном СНТ под Токсово обнаружили свыше сотни самостроев: как это осталось незамеченным? Город
Безвиз с подвохом? В Китае у россиян отбирают вещи и даже лекарства Город
Охту загрязнили, но в кранах — чисто: Роспотребнадзор успокоил Петербург Город
Весна по расписанию: депутаты Петербурга назначили официальные даты смены сезонов Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Рождение легенды: на Октябрьском заводе собрали «Балтиец‑2» для Московско‑Петроградской линии

Опубликовано: 27 ноября 2025 02:30
Рождение легенды: на Октябрьском заводе собрали «Балтиец‑2» для Московско‑Петроградской линии
Рождение легенды: на Октябрьском заводе собрали «Балтиец‑2» для Московско‑Петроградской линии
Global Look Press / Maksim Konstantinov

На Октябрьском электровагоноремонтном заводе завершили сборку первого синего поезда «Балтиец-2», который вскоре отправится на Московско-Петроградскую линию петербургского метро.

На Октябрьском электровагоноремонтном заводе завершили сборку первого состава под названием «Балтиец-2», окрашенного в синий цвет.

"Это первый новый состав, который поступит в наш метрополитен для Московско-Петроградской линии. Сейчас поезд готовят к отправке в депо для финальной обкатки", — сообщил Беглов в своём канале в телеграм-канале.

Планируется, что для городской подземки выпустят 950 вагонов этого нового типа. Это количество составляет почти половину от общего количества вагонов, используемых в метро Северной столицы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью