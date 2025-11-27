Рождение легенды: на Октябрьском заводе собрали «Балтиец‑2» для Московско‑Петроградской линии

На Октябрьском электровагоноремонтном заводе завершили сборку первого состава под названием «Балтиец-2», окрашенного в синий цвет.
"Это первый новый состав, который поступит в наш метрополитен для Московско-Петроградской линии. Сейчас поезд готовят к отправке в депо для финальной обкатки", — сообщил Беглов в своём канале в телеграм-канале.
Планируется, что для городской подземки выпустят 950 вагонов этого нового типа. Это количество составляет почти половину от общего количества вагонов, используемых в метро Северной столицы.