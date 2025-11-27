Весна по расписанию: депутаты Петербурга назначили официальные даты смены сезонов

В парламенте Санкт-Петербурга рассмотрели инициативу, касающуюся точного определения дат начала сезонов года для города. Нововведение заключается в том, чтобы установить эти периоды на основании федеральных норм. Такой порядок планируется закрепить официально, сообщает 78.ru.
Представители ЗакСа пояснили, что зима будет начинаться с 5 декабря, весенний сезон стартует с 17 марта, а лето начнётся со 2 июня, осень же — с 12 сентября.
Выступая перед коллегами, депутаты подчеркнули важность четких рамок для защиты покупателей сезонных товаров — обуви, одежды, шин и иных подобных изделий. Законопроект одобрили в первом чтении как основу для дальнейшей работы.
Ожидается, что точные даты позволят более справедливо решать спорные ситуации, связанные с гарантиями на сезонные изделия.
Ранее сообщалось, что в первом чтении был рассмотрен и другой законопроект, предусматривающий возможность проводить богослужения в выходные дни.