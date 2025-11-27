Городовой / Город / В одном СНТ под Токсово обнаружили свыше сотни самостроев: как это осталось незамеченным?
В одном СНТ под Токсово обнаружили свыше сотни самостроев: как это осталось незамеченным?

Опубликовано: 27 ноября 2025 03:30
На государственном участке площадью примерно 35 гектаров было создано садоводческое товарищество, проведены инженерные сети и реализованы земельные участки.

В Ленинградской области, неподалёку от Токсово, сотрудники следственного управления МВД выявили незаконное строительство целого садоводческого некоммерческого товарищества.

Более ста домов были построены на участке, занимающем свыше 35 гектаров государственной земли, где жилищное и дачное строительство не разрешено.

Все жилища снабдили техническими коммуникациями, а участок был занят без соответствующих разрешений.

Известно, что эти постройки появились в период с 2017 по 2019 год. Следователи полагают, что 67-летний руководитель одного из товариществ ввёл в заблуждение экспертов и суд, благодаря чему получил права на пользование территорией, предназначенной для особых нужд. Мужчину задержали, он находится под стражей.

В пресс-службе МВД сообщили:

Следователи выясняют, кто отвечал за устройство дорог и проведение необходимых сетей на государственных землях, каким образом происходила продажа участков по «садовым книжкам», а также кто владеет более сотней самовольно построенных домов.

Недавно власти региона объявили, что размер финансовой поддержки дачных объединений Ленинградской области будет увеличен до 65,6 миллиона рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
