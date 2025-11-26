Городовой / Город / Работа в Петербурге по повышенному тарифу: мигрантам придётся платить больше за право трудиться
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Остыл в кастрюле, но вспыхнул в чеке: холодец за год подорожал на 13% Город
Языковые игры Северной столицы: как приезжие создают свой петербургский диалект Город
Ради модного ролика петербургская невеста сменила букет на гипс: съемки в свадебном платье закончились переломом руки Город
Невероятное место на Ладоге, где природа забыла о человеке: вам захочется увидеть это своими глазами Город
Язычество и православие на Руси: Синкретизм в народной культуре XVII века Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Работа в Петербурге по повышенному тарифу: мигрантам придётся платить больше за право трудиться

Опубликовано: 26 ноября 2025 10:41
Работа в Петербурге по повышенному тарифу: мигрантам придётся платить больше за право трудиться
Работа в Петербурге по повышенному тарифу: мигрантам придётся платить больше за право трудиться
Global Look Press / Zamir Usmanov

В Санкт-Петербурге предложено увеличить плату за получение разрешения на работу для мигрантов.

С 2026 года трудовые мигранты в Санкт-Петербурге будут платить больше за разрешение на работу. Размер ежемесячной платы за оформление патента вырастет до 8 тысяч рублей.

Сейчас эта сумма составляет 6 тысяч рублей, и изменение коснется всех иностранных граждан, не входящих в Евразийский экономический союз.

Советом Петербурга и Ленинградской области было поддержано повышение стоимости документа ещё в конце сентября 2025 года. Законодатели окончательно одобрили инициативу, рассмотрев вопрос на втором чтении, сообщает Neva.Today.

Благодаря этому региональный бюджет за 2026 год рассчитывает получить порядка 11 миллиардов рублей.

В настоящее время в Санкт-Петербурге насчитывается более 190 тысяч действующих разрешений на трудовую деятельность для иностранцев.

Документ обязателен для граждан Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и других стран, не входящих в Евразийский экономический союз, для легальной работы в России.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мигрантам нельзя работать курьерами.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью