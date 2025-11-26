Работа в Петербурге по повышенному тарифу: мигрантам придётся платить больше за право трудиться

С 2026 года трудовые мигранты в Санкт-Петербурге будут платить больше за разрешение на работу. Размер ежемесячной платы за оформление патента вырастет до 8 тысяч рублей.
Сейчас эта сумма составляет 6 тысяч рублей, и изменение коснется всех иностранных граждан, не входящих в Евразийский экономический союз.
Советом Петербурга и Ленинградской области было поддержано повышение стоимости документа ещё в конце сентября 2025 года. Законодатели окончательно одобрили инициативу, рассмотрев вопрос на втором чтении, сообщает Neva.Today.
Благодаря этому региональный бюджет за 2026 год рассчитывает получить порядка 11 миллиардов рублей.
В настоящее время в Санкт-Петербурге насчитывается более 190 тысяч действующих разрешений на трудовую деятельность для иностранцев.
Документ обязателен для граждан Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и других стран, не входящих в Евразийский экономический союз, для легальной работы в России.
Ранее сообщалось, что в Петербурге мигрантам нельзя работать курьерами.