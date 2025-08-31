Городовой / Общество / Маленький Китай в центре Петербурга: в этом ресторане можно встретить Хабенского и Безрукова
Опубликовано: 31 августа 2025 11:01
Фото: Городовой.ру

Точка притяжения знаменитостей, хотя и напоминает ночной клуб.

По словам председатель союза пиарщиков России, продюсера Марии Тархановой, семейный ресторан «Дитай» уже много лет остаётся одним из любимых мест петербургских знаменитостей.

В разговоре с порталом «Городовой» эксперт рассказала, что в кафе работают повара из Китая, поэтому блюда готовятся по традиционным рецептам, без упрощений для европейской аудитории.

Интерьер впечатляет: живые ручейки с рыбами, мостики, аквариумы и даже беседка в центре зала. На втором этаже расположены банкетные залы и VIP-кабины, а по воскресеньям для гостей с детьми работает няня.

Заведение известно и вегетарианской кухней, что особенно ценят многие российские селебрити.

«Ресторанчик достаточно простой, но, на удивление, именно там чаще всего можно встретить звезд. Там бывала Анфиса Чехова, Георгий Дронов, Петр Грасилов, Гоша Куценко, Константин Хапенский, Сергей Безруков. Знаменитости первого эшелона».

Расположен ресторан по адресу Лесной просп., 4, Санкт-Петербург. Ваш опыт посещения заведения может отличаться от описанного.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
