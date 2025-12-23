Почему попытка починить авто на морозе может обернуться бедой: советы эксперта

В зимний период автомобилисты сталкиваются с увеличенной нагрузкой на транспортные средства и вынуждены особенно заботиться о его состоянии.
Автоэксперт Владимир Бахарев в интервью с «Абзацем» напомнил: если не удалось устранить незначительные неисправности до наступления холодов или вовремя заменить смазочные материалы, не следует выполнять эти работы на морозе.
Он подчеркивает, что техническая сложность современных машин делает даже простую замену масла потенциально опасной для владельца.
"Даже замена масла на улице в минус — хуже не придумаешь. Для этого нужно использовать бордюры, подъёмы, перекашивать авто, а масло при этом всё равно не сольешь.
Если замена детали или мелкий ремонт всё же необходимы сиюсекундно, специалисты советуют искать для этого тёплые и хорошо освещаемые места", — отметил Владимир Бахарев в разговоре.
При этом важно соблюдать правила пользования паркингом и не создавать помех другим участникам дорожного движения. Зимой не рекомендуется устранять даже небольшие поломки вне тёплого бокса.
Ранее стало известно, что стоимость авторемонтных работ может увеличиться на 15% в результате повышения налога на добавленную стоимость.
