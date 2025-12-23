Городовой / Город / Почему попытка починить авто на морозе может обернуться бедой: советы эксперта
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Внутри гранитной крепости: как советские инженеры построили город, способный пережить апокалипсис Общество
Зима близко: ваши пластиковые окна дуют через самую неожиданную щель - утепляемся правильно Полезное
От Брюллова до Клодта: как искусство вышло из залов на улицы Петербурга XIX века Учеба
Павел Федотов: «первая ласточка» русского критического реализма и диагноз академизму Учеба
Львы, грифоны, титаны: язык скульптуры в ампирном Петербурге первой половины XIX века? Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Лайфхак
Категории
Общество Спорт

Почему попытка починить авто на морозе может обернуться бедой: советы эксперта

Опубликовано: 23 декабря 2025 10:12
Почему попытка починить авто на морозе может обернуться бедой: советы эксперта
Почему попытка починить авто на морозе может обернуться бедой: советы эксперта
Городовой ру

Эксперт предупредил, что простая замена масла может привести к неожиданным трудностям.

В зимний период автомобилисты сталкиваются с увеличенной нагрузкой на транспортные средства и вынуждены особенно заботиться о его состоянии.

Автоэксперт Владимир Бахарев в интервью с «Абзацем» напомнил: если не удалось устранить незначительные неисправности до наступления холодов или вовремя заменить смазочные материалы, не следует выполнять эти работы на морозе.

Он подчеркивает, что техническая сложность современных машин делает даже простую замену масла потенциально опасной для владельца.

"Даже замена масла на улице в минус — хуже не придумаешь. Для этого нужно использовать бордюры, подъёмы, перекашивать авто, а масло при этом всё равно не сольешь.
Если замена детали или мелкий ремонт всё же необходимы сиюсекундно, специалисты советуют искать для этого тёплые и хорошо освещаемые места", — отметил Владимир Бахарев в разговоре.

При этом важно соблюдать правила пользования паркингом и не создавать помех другим участникам дорожного движения. Зимой не рекомендуется устранять даже небольшие поломки вне тёплого бокса.

Ранее стало известно, что стоимость авторемонтных работ может увеличиться на 15% в результате повышения налога на добавленную стоимость.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью