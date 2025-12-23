Лишнее в счёте обойдётся дороже: Госдума подняла штраф за навязывание дополнительных услуг

В Государственной думе был одобрен закон, ужесточающий финансовую ответственность за принуждение к приобретению дополнительных услуг, работ или товаров за отдельную плату без согласия покупателя, сообщают «Известия».
В соответствии с новыми мерами, штраф для предприятий составит до 500 тысяч рублей — прежде эта сумма не превышала 40 тысяч.
Должностным лицам теперь грозит наказание в размере до 150 тысяч рублей вместо прежних 4 тысяч. Закон, запрещающий подобные действия и условия при продаже товаров и услуг, был утверждён в апреле 2025 года.
По словам Володина, случаи подобных нарушений встречаются всё чаще, особенно при покупке железнодорожных и авиабилетов, а также при оформлении банковских и медицинских услуг.
Число зафиксированных фактов навязывания дополнительных услуг выросло за последние годы:
- 2022 год — 782 случая,
- 2023 год — 3179 случаев,
- 2024 год — 4132 случая.
Ранее был принят закон, направленный на поддержку таксистов, работающих в статусе самозанятых.
