Животных на карандаш: правительство поддержало законопроект об учёте домашних питомцев

В российском правительстве заявили о согласии на продвижение законопроекта, предусматривающего обязательную регистрацию и маркировку домашних животных, с обязательным учётом ряда замечаний, передаёт РИА Новости.
Инициатива о внедрении обязательной идентификации, включая использование ошейников, бирок и микроскопических чипов, была внесена на рассмотрение в Государственную думу в конце сентября этого года и касается некоторых групп домашних питомцев.
Кабинет министров указал разработчикам, что в документе нет обоснования для дополнительной материальной нагрузки, которая может быть возложена на владельцев животных.
Также был отмечен вопрос необходимости государственного финансирования и передачи полномочий по определению перечня домашних животных федеральному ведомству.
В числе замечаний — отсутствие механизмов контроля за соблюдением будущих норм и не прописана ответственность за нарушение новых правил.
