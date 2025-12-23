Городовой / Город / Животных на карандаш: правительство поддержало законопроект об учёте домашних питомцев
Животных на карандаш: правительство поддержало законопроект об учёте домашних питомцев

Опубликовано: 23 декабря 2025 10:38
В стране обсуждают инициативу, предусматривающую обязательную маркировку домашних животных.

В российском правительстве заявили о согласии на продвижение законопроекта, предусматривающего обязательную регистрацию и маркировку домашних животных, с обязательным учётом ряда замечаний, передаёт РИА Новости.

Инициатива о внедрении обязательной идентификации, включая использование ошейников, бирок и микроскопических чипов, была внесена на рассмотрение в Государственную думу в конце сентября этого года и касается некоторых групп домашних питомцев.

Кабинет министров указал разработчикам, что в документе нет обоснования для дополнительной материальной нагрузки, которая может быть возложена на владельцев животных.

Также был отмечен вопрос необходимости государственного финансирования и передачи полномочий по определению перечня домашних животных федеральному ведомству.

В числе замечаний — отсутствие механизмов контроля за соблюдением будущих норм и не прописана ответственность за нарушение новых правил.

Автор:
Юлия Аликова
Город
