В феврале орхидее – нужно как воздух: 1 шт. на 1 стакан — и цветоносов не сосчитать, лезут один за другим, как по расписанию

Эксперт по домоводству Марина Жукова рассказала, какая простая и натуральная подкормка запустит неуемное цветение орхидеи. В результате бутоны начнут появляться как по расписанию один за другим. Орхидея станет настоящей королевой дома.

Первая хитрость

Орхидея нуждается в хорошем дренаже, который будет защищать ее от корневой гнили. Поэтому в горшок необходимо добавить кокосовое волокно, предварительно нарезав его небольшими полосками.

Вторая хитрость

Для запуска цветения орхидее нужна подкормка. Для ее приготовления достаточно залить 1 зубчик чеснока 200 миллилитрами кипятка. Оставить на 3 часа, а затем полить полученным удобрением орхидею. Периодичность внесения такой подкормки – 1 раз в 1 месяц. Чеснок оздоровит орхидею и простимулирует появление бутонов.

Третья хитрость

Нужно растолочь в порошок яичную скорлупу и всыпать ее в грунт. Это обогатит его кальцием, важным для орхидеи.

Марина Жукова добавила, что грунт для орхидеи должен состоять из отслоившейся коры сосны и мха. Кору можно собрать в посадке и нарезать секатором на куски. Мох удерживает влагу и обеспечивает корням необходимый микроклимат.

Личный опыт цветоводов

Цветоводы поблагодарили эксперта за рекомендации и рассказали, как они сами добиваются от орхидеи цветения:

"Полила с монофосфатом калия на прошлой неделе, и температура понизилась до +18 градусов в комнате. И началось: бутоны появляются без остановки. Не нарадуюсь". "Поливала аминозолом. Половина дали цветоносы, даже 2 "реанимашки", остальные дали корни". "Хотя бы 2 недели орхидеи должны провести с перепадом температур день-ночь в 6 градусов: открывайте на ночь форточку, закрыв занавески и изолировав батареи. Затем нужно регулярно вносить удобрение с повышенным содержанием калия и фосфора до образования цветоносов и пока не распустится первый цветок. Ну и освещение лампами 14 часов, если не южное окно. При соблюдении вышеперечисленного можно простимулировать опрыскиванием эпином".

