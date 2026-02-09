Где находится Калининский район Санкт-Петербурга?

Калининский район Санкт‑Петербурга — один из крупнейших в городе: его площадь превышает 40 км², а население насчитывает более 500 тысяч человек. Он расположен в северной части Петербурга и граничит с Выборгским, Красногвардейским и Всеволожским (Ленинградской области) районами.

В Калининском районе находятся станции метро «Площадь Мужества», «Политехническая», «Академическая», «Гражданский проспект»;

Как появился район?

Своё название район получил в 1946 году в честь Михаила Ивановича Калинина — советского государственного деятеля. До этого территория входила в состав Выборгской стороны, исторически связанной с промышленным развитием Петербурга.

Формирование современного облика района началось в середине XX века. Если в 1950‑е годы здесь преобладали заводские территории и малоэтажная застройка, то уже к 1970–1980‑м годам появились обширные жилые массивы, сформировавшие узнаваемый силуэт северной части города.

С чем граничит Калининский район?

Район вытянут с запада на восток вдоль берегов реки Охты и её притоков. Его границы проходят:

на западе — по линии Соединительной железной дороги и проспекту Энгельса;

на востоке — по границе с Ленинградской областью;

на юге — по линии железной дороги Санкт‑Петербург — Приозерск;

на севере — по границе города.

Знаковые места и достопримечательности