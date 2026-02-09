Где находится Калининский район Санкт-Петербурга?

Калининский район Санкт‑Петербурга — один из крупнейших в городе: его площадь превышает 40 км², а население насчитывает более 500 тысяч человек. Он расположен в северной части Петербурга и граничит с Выборгским, Красногвардейским и Всеволожским (Ленинградской области) районами.
В Калининском районе находятся станции метро «Площадь Мужества», «Политехническая», «Академическая», «Гражданский проспект»;
Как появился район?
Своё название район получил в 1946 году в честь Михаила Ивановича Калинина — советского государственного деятеля. До этого территория входила в состав Выборгской стороны, исторически связанной с промышленным развитием Петербурга.
Формирование современного облика района началось в середине XX века. Если в 1950‑е годы здесь преобладали заводские территории и малоэтажная застройка, то уже к 1970–1980‑м годам появились обширные жилые массивы, сформировавшие узнаваемый силуэт северной части города.
С чем граничит Калининский район?
Район вытянут с запада на восток вдоль берегов реки Охты и её притоков. Его границы проходят:
- на западе — по линии Соединительной железной дороги и проспекту Энгельса;
- на востоке — по границе с Ленинградской областью;
- на юге — по линии железной дороги Санкт‑Петербург — Приозерск;
- на севере — по границе города.
Знаковые места и достопримечательности
- Муринский парк — зелёное сердце района. Протянувшийся вдоль Муринского ручья, он стал местом отдыха для тысяч горожан. Здесь есть велодорожки, спортивные площадки и живописные пешеходные маршруты.
- Парк Академика Сахарова — тихий уголок у Пискарёвского проспекта, названный в честь выдающегося учёного.
- Пискарёвское мемориальное кладбище — место памяти и скорби, посвящённое жертвам блокады Ленинграда. Хотя формально оно находится в Красногвардейском районе, его западная граница примыкает к Калининскому.
- Церковь во имя святых апостолов Петра и Павла на Пискарёвском проспекте — действующий православный храм, построенный в начале XX века.
- Комплекс зданий Политехнического университета — образец советской неоклассики 1950‑х годов, формирующий архитектурный акцент на Политехнической улице.