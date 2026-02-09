Городовой / Полезное / 15 г под куст - и жимолость завалит урожаем: ягод будет больше, чем звезд на небе
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не начинка, а райское наслаждение: фарширую блинчики смесью из 3 ингредиентов - получаются нежнее масла Полезное
В феврале орхидее – нужно как воздух: 1 шт. на 1 стакан — и цветоносов не сосчитать, лезут один за другим, как по расписанию Полезное
Год назад переехала в Сочи: так и не смогла привыкнуть - 5 минусов жизни в городе-курорте Полезное
Для чего к кофе подают стакан воды - как правильно его пить, чтобы вкус раскрылся полностью Полезное
2 яблока и пара яиц – а на выходе вкусные пышки к чаю: в 100 раз круче любой шарлотки Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Лайфхак Туризм Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

15 г под куст - и жимолость завалит урожаем: ягод будет больше, чем звезд на небе

Опубликовано: 9 февраля 2026 03:45
 Проверено редакцией
15 г под куст - и жимолость завалит урожаем: ягод будет больше, чем звезд на небе
15 г под куст - и жимолость завалит урожаем: ягод будет больше, чем звезд на небе
Городовой ру

Жимолость давно завоевала любовь садоводов благодаря своей привлекательной листве и полезным ягодам. Они не только радуют глаз, но и обладают целебными свойствами. Чтобы куст ежегодно баловал хорошим урожаем, необходимо обеспечить ему правильный уход. Это включает в особенности своевременное внесение удобрений. В течение вегетационного периода растение нуждается в трех подкормках: ранней весной, во время цветения и в период созревания плодов.

Первая весенняя поддержка

Эксперт канала "Азбука огородника" советует начинать подкормку еще до того, как появятся первые почки. Для этого отлично подходит аммиачная селитра. Она содержит большое количество азота - около 34%. Для приготовления концентрата нужно растворить пять граммов вещества в десяти литрах воды, тщательно перемешать и полить куст под корень. Такая процедура, по мнению эксперта, поможет кустарнику получить необходимое питание для активного роста.

Кроме того, аммиачную селитру можно вносить и в сухом виде. Для этого достаточно распределить пятнадцать граммов вещества на каждый квадратный метр почвы вокруг куста. Перед этим рекомендуется слегка взрыхлить землю, чтобы питательные вещества лучше проникли к корням.

"Аммиачную селитру для подкормки жимолости использую каждый год. Урожай всегда радует. Вкусных и сладких ягод хватает на всю родню. У тому же, первые плоды регулярно собираю раньше соседей благодаря правильному уходу", - рассказала Алена из Москвы.

Не менее интересно:

Не сорт, а томатный склад: штампует помидоры с дикой скоростью - устанете собирать

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью