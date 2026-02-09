15 г под куст - и жимолость завалит урожаем: ягод будет больше, чем звезд на небе

Жимолость давно завоевала любовь садоводов благодаря своей привлекательной листве и полезным ягодам. Они не только радуют глаз, но и обладают целебными свойствами. Чтобы куст ежегодно баловал хорошим урожаем, необходимо обеспечить ему правильный уход. Это включает в особенности своевременное внесение удобрений. В течение вегетационного периода растение нуждается в трех подкормках: ранней весной, во время цветения и в период созревания плодов.
Первая весенняя поддержка
Эксперт канала "Азбука огородника" советует начинать подкормку еще до того, как появятся первые почки. Для этого отлично подходит аммиачная селитра. Она содержит большое количество азота - около 34%. Для приготовления концентрата нужно растворить пять граммов вещества в десяти литрах воды, тщательно перемешать и полить куст под корень. Такая процедура, по мнению эксперта, поможет кустарнику получить необходимое питание для активного роста.
Кроме того, аммиачную селитру можно вносить и в сухом виде. Для этого достаточно распределить пятнадцать граммов вещества на каждый квадратный метр почвы вокруг куста. Перед этим рекомендуется слегка взрыхлить землю, чтобы питательные вещества лучше проникли к корням.
"Аммиачную селитру для подкормки жимолости использую каждый год. Урожай всегда радует. Вкусных и сладких ягод хватает на всю родню. У тому же, первые плоды регулярно собираю раньше соседей благодаря правильному уходу", - рассказала Алена из Москвы.
