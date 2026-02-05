Не сорт, а томатный склад: штампует помидоры с дикой скоростью - устанете собирать

Для многих дачников, помимо вкуса, размера, скорости созревания, простоты ухода и устойчивости к болезням, ключевым фактором при выборе томатов является стабильно высокий и обильный урожай. Именно поэтому к покупке семян они подходят максимально серьезно. Среди интересных разновидностей особое внимание, по мнению автора канала "Ферма.эксперт", заслуживает сорт "Клубничное дерево". Это настоящий подарок для тех, кто ценит не только вкус, но и отличную урожайность.

Характеристика сорта

Среднеранний сорт оправдывает свое название. Томатные кусты могут достигать двух метров в высоту, а благодаря укороченным междоузлиям выглядят как небольшие деревья, усыпанные плодами. Разумеется, им потребуется подвязка к опоре и пасынкование.

Плоды

Каждое растение формирует до шести кистей, на которых созревает по семь ярко-красных плодов. Вес каждого томата — 200–250 граммов, а их форма напоминает крупные ягоды садовой клубники.

Помидоры порадует плотной мякотью и отличным вкусом. Эти томаты прекрасно дозариваются как на кусте, так и дома. Это позволяет наслаждаться свежими плодами дольше. Они идеальны для салатов, приготовления соков и соусов, а также отлично подходят для цельноплодного консервирования. С одного растения вы сможете собрать до 5 килограммов отборных томатов.

"Из семечка этого сорта вырастет настоящее деревце с красивыми красными томатами в форме клубники. Плоды сладкие, ароматные, незаменимы для потребления в свежем виде. Выращиваю эту разновидность уже два года и всегда радуюсь стабильному урожаю", - рассказала Любовь из Твери.

Не менее интересно:

В феврале фикусу Бенджамина - важнее воды: всего 15 г под корень дадут пышную крону на весь год