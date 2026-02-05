Городовой / Полезное / Пирожки больше не в тренде: ленивый рецепт выпечки без теста – домочадцы сметут со стола за секунды
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
1 чайная ложка в воду – и толстянка выпустит десятки сочных листьев и белоснежное облако цветов Полезное
Старинный город в самом сердце России: святые обители и пещеры, о которых мало кто знает - 226 км от Москвы Полезное
Не сорт, а томатный склад: штампует помидоры с дикой скоростью - устанете собирать Полезное
Кидаю носок на подоконник - и конденсата как не бывало: стекло и откосы сухие, как пески Сахары Полезное
Три ложки «закваски» - перегниют даже кости и ветки: как сделать идеальный компост за 3 месяца Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Сад-огород Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Пирожки больше не в тренде: ленивый рецепт выпечки без теста – домочадцы сметут со стола за секунды

Опубликовано: 5 февраля 2026 05:14
 Проверено редакцией
Пирожки больше не в тренде: ленивый рецепт выпечки без теста – домочадцы сметут со стола за секунды
Пирожки больше не в тренде: ленивый рецепт выпечки без теста – домочадцы сметут со стола за секунды
Legion-Media

Приготовление теста может напрочь отбить желание возиться с домашней выпечкой. К счастью, есть вкусные рецепты, которые не требуют таких усилий, и один из них – хрустящие картофельные пончики. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Вам потребуется:

  • картофель – 600 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • картофельный отвар – 15 мл;
  • мука – 500 г;
  • дрожжи сухие – 6 г;
  • сливочное масло – 50 г;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • растительное масло.

Рецепт можно варьировать – например, добавив в тесто тертый сыр, нарезанную зелень или ветчину. Интересные вариации вкуса получатся при наличии молотой паприки или чеснока.

Способ приготовления

Очищенный картофель сварите в подсоленной воде до мягкости и разомните в горячем виде. Добавьте сливочное масло и размешайте. Затем добавьте сметану и яйца, размешайте все до достижения однородной консистенции.

Дрожжи перемешайте с теплым картофельным отваром и добавьте в картофельное пюре.

Пшеничную муку нужно добавлять частями. Важно, чтобы тесто получилось мягкое и чуть липкое. Затем оставьте готовое тесто под крышкой на час-полтора.

Раскатайте тесто, разделите его на 2 части и начинайте вырезать пласты формочкой или рюмкой. Обрезки собираются вместе и используются аналогичным образом.

Влейте на сковороду масло, не жалея его, и начинайте жарить пончики до их золотистого окраса. Готовые пончики кладите на бумажные полотенца, которые впитают в себя излишки жира.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью