Пирожки больше не в тренде: ленивый рецепт выпечки без теста – домочадцы сметут со стола за секунды

Приготовление теста может напрочь отбить желание возиться с домашней выпечкой. К счастью, есть вкусные рецепты, которые не требуют таких усилий, и один из них – хрустящие картофельные пончики. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».
Ингредиенты
Вам потребуется:
- картофель – 600 г;
- яйца – 2 шт.;
- картофельный отвар – 15 мл;
- мука – 500 г;
- дрожжи сухие – 6 г;
- сливочное масло – 50 г;
- сметана – 2 ст. л.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- растительное масло.
Рецепт можно варьировать – например, добавив в тесто тертый сыр, нарезанную зелень или ветчину. Интересные вариации вкуса получатся при наличии молотой паприки или чеснока.
Способ приготовления
Очищенный картофель сварите в подсоленной воде до мягкости и разомните в горячем виде. Добавьте сливочное масло и размешайте. Затем добавьте сметану и яйца, размешайте все до достижения однородной консистенции.
Дрожжи перемешайте с теплым картофельным отваром и добавьте в картофельное пюре.
Пшеничную муку нужно добавлять частями. Важно, чтобы тесто получилось мягкое и чуть липкое. Затем оставьте готовое тесто под крышкой на час-полтора.
Раскатайте тесто, разделите его на 2 части и начинайте вырезать пласты формочкой или рюмкой. Обрезки собираются вместе и используются аналогичным образом.
Влейте на сковороду масло, не жалея его, и начинайте жарить пончики до их золотистого окраса. Готовые пончики кладите на бумажные полотенца, которые впитают в себя излишки жира.