Для чего к кофе подают стакан воды - как правильно его пить, чтобы вкус раскрылся полностью

В хорошей кофейне, подавая гостю эспрессо, бариста ставит рядом стакан чистой, прохладной воды. Неискушенных посетителей это ставит в тупик: как правильно пить воду - до кофе, после или вообще налить ее в чашку? На канале «Вкусный кофе» дали ответы.

Поданнак вместе с кофе вода играет несколько ролей. Прежде всего, она подготавливает вкусовые рецепторы. Сделав пару глотков свежей воды, человек очищает ротовую полость, и потом может насладиться вкусом кофе в полной мере, уловив оттенки шоколада, орехов, ягод или карамели.

Вода помогает смягчить дискомфорт в ЖКТ, особенно если напиток кислый или горький. Часто после крепко сваренного напитка хочется пить - и стакан прохладной воды приходиттся очень кстати.

И наконец, сам ритуал чередования воды и кофе создаёт особую, неспешную атмосферу. Человек не пьет кофе на бегу из стаканчика, а наслаждается моментом.

Как правильно пить кофе с водой

Сначала вода — потом кофе. Сделайте один-два глотка из стакана. Затем переходите к кофе. Н е нужно чередовать каждый глоток эспрессо с водой. Дайте напитку раскрыться на языке, почувствуйте послевкусие.

После того как вы допили кофе, снова отпейте воды. Пара глотков снимет вкус кофе и освежит рот. После этого можно переходить к десерту или завершить на этом перерыв на кофе.

Помимо эспрессо с водой подают и кофе по-турецки. Вместе с ним гостю могут также предложить небольшой кусочек турецкой сладости - рахат-лукум.