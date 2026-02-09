2 яблока и пара яиц – а на выходе вкусные пышки к чаю: в 100 раз круче любой шарлотки

Кулинарный блогер Наталья Атаманюк поделилась рецептом яблочных пышек, от аромата которых даже соседи сбегутся к вам на чай. Готовятся элементарно, а получаются воздушными и вкусными. Домашние сметут такие пышки за считаные минуты и обязательно попросят добавку.
Что потребуется:
- яблоко – 2 шт.;
- яйцо – 2 шт.;
- мука – 0,5 кг;
- сахарный песок – 3 столовые ложки;
- соль – 1 щепотка;
- сухие дрожжи – 8 граммов;
- подсолнечное масло – 1 столовая ложка.
Как приготовить:
Первым делом необходимо очистить яблоки от сердцевины и кожуры. Нарезать кусочками. Вместе с яйцами отправить в блендер и взбить в пюре.
В миску всыпать просеянную муку, сахар, дрожжи и соль. Все перемешать. Добавить яично-яблочную смесь и замесить тесто. Оно должно получиться мягким. Добавить подсолнечное масло и хорошо вымесить. Переложить тесто в миску, накрыть пищевой пленкой и убрать в теплое место на 1 час.
Разделить тесто на шарики, выложить их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Дать постоять еще 35 минут.
Выпекать пышки в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 25 минут, до румяности. Горячие булочки для аппетитного блеска следует смазать сладкой водой из расчета 2 столовые ложки сахара на 1 столовую ложку воды.
Полезные советы:
- Яблоки лучше брать сладкие или кисло-сладкие. Так вкус будет более ярким.
- Не стоит забивать тесто мукой, иначе пышки будут плотными, а не воздушными.
- Если добавить 1 щепотку корицы, то получатся булочки с ароматом уюта.
- Такие пышки отлично сочетаются со сливочным маслом или медом.
- Булочки можно заморозить, а после достать и разогреть. Будут такие же, как и свежие.
Ранее мы поделились рецептом ленивых пирожков.