2 яблока и пара яиц – а на выходе вкусные пышки к чаю: в 100 раз круче любой шарлотки
2 яблока и пара яиц – а на выходе вкусные пышки к чаю: в 100 раз круче любой шарлотки

Опубликовано: 9 февраля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Legion-Media

Кулинарный блогер Наталья Атаманюк поделилась рецептом яблочных пышек, от аромата которых даже соседи сбегутся к вам на чай. Готовятся элементарно, а получаются воздушными и вкусными. Домашние сметут такие пышки за считаные минуты и обязательно попросят добавку.

Что потребуется:

  • яблоко – 2 шт.;
  • яйцо – 2 шт.;
  • мука – 0,5 кг;
  • сахарный песок – 3 столовые ложки;
  • соль – 1 щепотка;
  • сухие дрожжи – 8 граммов;
  • подсолнечное масло – 1 столовая ложка.

Как приготовить:

Первым делом необходимо очистить яблоки от сердцевины и кожуры. Нарезать кусочками. Вместе с яйцами отправить в блендер и взбить в пюре.

В миску всыпать просеянную муку, сахар, дрожжи и соль. Все перемешать. Добавить яично-яблочную смесь и замесить тесто. Оно должно получиться мягким. Добавить подсолнечное масло и хорошо вымесить. Переложить тесто в миску, накрыть пищевой пленкой и убрать в теплое место на 1 час.

Разделить тесто на шарики, выложить их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Дать постоять еще 35 минут.

Выпекать пышки в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 25 минут, до румяности. Горячие булочки для аппетитного блеска следует смазать сладкой водой из расчета 2 столовые ложки сахара на 1 столовую ложку воды.

Полезные советы:

  • Яблоки лучше брать сладкие или кисло-сладкие. Так вкус будет более ярким.
  • Не стоит забивать тесто мукой, иначе пышки будут плотными, а не воздушными.
  • Если добавить 1 щепотку корицы, то получатся булочки с ароматом уюта.
  • Такие пышки отлично сочетаются со сливочным маслом или медом.
  • Булочки можно заморозить, а после достать и разогреть. Будут такие же, как и свежие.

Ранее мы поделились рецептом ленивых пирожков.

Автор:
Ольга Зайцева
