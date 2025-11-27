Городовой / Учеба / Исход и заселение: кто такие ингерманландские финны и почему они оказались под Петербургом
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как ленинградские яйца кормят полмира: итоги птицеводства от Ленобласти Город
Зачем в Петербурге стоит полая башня высотой с ракету? Ответ уходит в эпоху космических экспериментов Город
Не Петербург: а где же тогда чаще всего в мире идут дожди Общество
В Петербурге замолчал последний фонтан: город прощается с символами Северной столицы до весны Город
Шведский фундамент Петербурга: что Пётр I заимствовал у Ниена Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Исход и заселение: кто такие ингерманландские финны и почему они оказались под Петербургом

Опубликовано: 27 ноября 2025 13:18
Исход и заселение: кто такие ингерманландские финны и почему они оказались под Петербургом
Исход и заселение: кто такие ингерманландские финны и почему они оказались под Петербургом
Городовой ру

Политика насильственной лютеранизации, начатая в Ингерманландии в 1650-х годах, стала демографической катастрофой, последствия которой ощущались столетиями.

Исход православного карельского, ижорского и русского населения за новые границы, установленные Столбовским миром, был массовым. К концу XVII века коренное население невских берегов сократилось на порядок.

На их место шведская корона переселила финнов-эвремейсов из Саво и других провинций. Именно они, ассимилировав остатки местного населения, сформировали новый этнос — ингерманландских финнов.

Их хуторская система расселения, культура землепользования и топонимика (Койвусаари — Берёзовый остров, Корпийоки — Карповка) надолго определили облик сельской местности в окрестностях будущего Петербурга.

Этот искусственно созданный «ингерманландский вопрос» стал одним из самых сложных наследий шведского периода и трагической страницей в истории XX века.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью