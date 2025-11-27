Исход и заселение: кто такие ингерманландские финны и почему они оказались под Петербургом

Исход православного карельского, ижорского и русского населения за новые границы, установленные Столбовским миром, был массовым. К концу XVII века коренное население невских берегов сократилось на порядок.
На их место шведская корона переселила финнов-эвремейсов из Саво и других провинций. Именно они, ассимилировав остатки местного населения, сформировали новый этнос — ингерманландских финнов.
Их хуторская система расселения, культура землепользования и топонимика (Койвусаари — Берёзовый остров, Корпийоки — Карповка) надолго определили облик сельской местности в окрестностях будущего Петербурга.
Этот искусственно созданный «ингерманландский вопрос» стал одним из самых сложных наследий шведского периода и трагической страницей в истории XX века.