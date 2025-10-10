Городовой / Город / «Искусство везде, а не только в музеях»: современные арт-объекты, которые меняют облик Петербурга
«Искусство везде, а не только в музеях»: современные арт-объекты, которые меняют облик Петербурга

Опубликовано: 10 октября 2025 17:30
современное искусство на домах Петербурга
globallookpress/ Усманов Замир

Новый взгляд на архитектуру города.

Санкт-Петербург, город с богатым историческим прошлым, сегодня активно вписывает в свою архитектурную летопись современные творения.

Экскурсовод Ольга Антипина, автор проекта «Архитектура петербургского настроения», рассказала порталу «Городовой» о самых интересных современных зданиях и арт-объектах, которые преображают облик города.

«Штрих-код» и «Алые паруса»: символы современности и романтики

Ярко-красный торговый комплекс «Штрих-код» на Народной улице, 3, с темно-серыми вставками, имитирует полосы товарного штрих-кода.

«Современность тоже заявляет о себе», — отмечает Антипина.

Особое внимание привлекает один из первых расписных брандмауэров города: стена дома на Лиговском проспекте, 183, украшена иллюстрацией к повести Александра Грина «Алые паруса».

«На заднем плане картины, за кораблем и фигурой Ассоль, виднеются шпили и башенки Петербурга».

Сказочные герои и мультфильмы: ожившие стены

В «дворике искусств» на улице Жуковского, 6, «обитают герои сказок Пушкина и детских мультфильмов — богатыри и витязи, в ветвях дерева притаился ученый кот».

«А в жилом массиве в Шушарах жираф Мелман, зебра Марти, обезьянки и пингвины из «Мадагаскара» соседствуют с русалкой и Бабой-ягой».

Высотки на проспекте Королева украшены гигантским граффити из «Алисы в стране чудес».

Искусство на фасадах: Климт и «Карелия»

«На одном из жилых домов в Кудрово воспроизведены репродукции картин известного австрийского художника Густава Климта «Поцелуй» и «Портрет Адели Блох-Бауэр I» — словно намек, что искусство везде, а не только в музеях», — комментирует Ольга Антипина.

Экскурсовод отмечает, что, хотя «застройщики часто ограничиваются лишь яркими полосками на фасадах», на примере дома «Карелия» и других необычных зданий видно, «как креатив меняет пространство».

Эти примеры демонстрируют, что современное искусство активно интегрируется в городскую среду, делая Петербург еще более многогранным.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Город
