«Искусство везде, а не только в музеях»: современные арт-объекты, которые меняют облик Петербурга

Санкт-Петербург, город с богатым историческим прошлым, сегодня активно вписывает в свою архитектурную летопись современные творения.
Экскурсовод Ольга Антипина, автор проекта «Архитектура петербургского настроения», рассказала порталу «Городовой» о самых интересных современных зданиях и арт-объектах, которые преображают облик города.
«Штрих-код» и «Алые паруса»: символы современности и романтики
Ярко-красный торговый комплекс «Штрих-код» на Народной улице, 3, с темно-серыми вставками, имитирует полосы товарного штрих-кода.
«Современность тоже заявляет о себе», — отмечает Антипина.
Особое внимание привлекает один из первых расписных брандмауэров города: стена дома на Лиговском проспекте, 183, украшена иллюстрацией к повести Александра Грина «Алые паруса».
«На заднем плане картины, за кораблем и фигурой Ассоль, виднеются шпили и башенки Петербурга».
Сказочные герои и мультфильмы: ожившие стены
В «дворике искусств» на улице Жуковского, 6, «обитают герои сказок Пушкина и детских мультфильмов — богатыри и витязи, в ветвях дерева притаился ученый кот».
«А в жилом массиве в Шушарах жираф Мелман, зебра Марти, обезьянки и пингвины из «Мадагаскара» соседствуют с русалкой и Бабой-ягой».
Высотки на проспекте Королева украшены гигантским граффити из «Алисы в стране чудес».
Искусство на фасадах: Климт и «Карелия»
«На одном из жилых домов в Кудрово воспроизведены репродукции картин известного австрийского художника Густава Климта «Поцелуй» и «Портрет Адели Блох-Бауэр I» — словно намек, что искусство везде, а не только в музеях», — комментирует Ольга Антипина.
Экскурсовод отмечает, что, хотя «застройщики часто ограничиваются лишь яркими полосками на фасадах», на примере дома «Карелия» и других необычных зданий видно, «как креатив меняет пространство».
Эти примеры демонстрируют, что современное искусство активно интегрируется в городскую среду, делая Петербург еще более многогранным.