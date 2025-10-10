Городовой / Город / Невероятные трансформации дачи на Малой Невке: от князей до современного отеля
Невероятные трансформации дачи на Малой Невке: от князей до современного отеля

Опубликовано: 10 октября 2025 09:00
Один из красивейших деревянных домов Петербурга не раз возрождался из пепла.

История дачи на Малой Невке началась неожиданно скромно — с участка, пожалованного придворной белошвейке мадам Бильо. Позже им владели граф Чернышев и князь Долгоруков. Последний решил превратить владение в подарок родственнику — принцу Петру Ольденбургскому, внуку Павла I.

Архитектор Смарагд Шустов спроектировал дом, достойный императорской семьи: всего за два года, к 1833-му, на берегу выросла деревянная дача с куполом, колоннами и светлой ротондой — утончённый пример русского классицизма.

Расширения и блеск эпохи

В 1837 году проект дополнил Андрей Штакеншнейдер. Он пристроил кирпичный флигель и изменил интерьеры, придав зданию больше парадности.

Позже к работе над усадьбой привлекались архитекторы Лев Тиблен и Генрих Штегеман — именно они завершили ансамбль с прачечной, служебными постройками и благоустроенным садом.

Первые годы в даче устраивали балы и приёмы. Принц Пётр Ольденбургский и его супруга Терезия Вильгельмина принимали гостей, устраивали музыкальные вечера. Но постепенно усадьба опустела, сохранив планировку почти без изменений — редкий случай для Каменного острова.

Пожары, коммуналки и реставрации

После революции здание перешло в жилой фонд. С 1928 года здесь располагались коммунальные квартиры Всероссийского общества слепых.

Пожары 1930 и 1978 годов уничтожили купол и часть интерьеров, но дачу восстанавливали снова и снова — сначала в 1930-е, затем в 1980-е, когда деревянные конструкции заменили новыми, сохранив общий облик.

Новое время

В 2019 году усадьба обрела нового владельца — компанию "Легион", связанной с дочерью Евгения Пригожина. В 2021 году фирма получила разрешение на реставрацию с приспособлением здания под бутик-отель на 21 номер.

Елизавета Астахова
Город
