«В России никогда не было моды на утонченность»: Лисовец объяснил, почему российские актеры никогда не станут «айдолами»

У России свои представления о красоте.

На фоне популярности утонченных и внешне привлекательных актеров в Южной Корее и Китае, в России часто звучит критика в адрес «женоподобных» артистов.

Утверждается, что идеалом российского мужчины всегда была мужественность.

Эксперт моды, стилист и телерадиоведущий Владислав Лисовец объяснил порталу «Городовой», почему это так.

«В России никогда не было моды на утонченность»

«В России никогда не было моды на утонченность, на интеллигентность», — утверждает Владислав Лисовец.

По его мнению, актеры, обладающие утонченной, богемной внешностью, редко получали главные роли, как и актрисы.

«Востребованы всегда были, скажем так, рабоче-крестьянские типажи, поэтому у нас этого не было, нет и не будет».

Эксперт подчеркивает, что эта тенденция лишь усилилась в последнее время, особенно в свете «последних событий, законов и так далее».

«Все потихонечку меняют концепт и становятся проще»

Владислав Лисовец связывает текущую ситуацию со стремлением человека к простоте и понятности.

«Сейчас все немножко поменялось, и никому не хочется никуда стремиться. Поэтому у нас похожий на себя, близкий по духу, по менталитету, по внешнему виду».

Эта тенденция, по мнению стилиста, прослеживается не только в актерской среде, но и в моде, и даже в ресторанном бизнесе.

«Все, что не похоже, все, что отличается, все не востребовано. Поэтому все потихонечку меняют концепт и становятся проще, понятнее, удобнее и говорят на языке большинства».

«Валенки» вместо париков: Истоки российских идеалов

Говоря о сравнении с париками и каблуками, пришедшими с Запада, Владислав Лисовец отмечает:

«У нас валенки».

Это емкое сравнение подчеркивает различие в эстетических предпочтениях и культурных кодах.

Российская мода и представления о мужской привлекательности всегда тяготели к более простым, основательным и, возможно, более «земным» образам, нежели к утонченным аристократическим идеалам, которые были популярны в Европе романтического периода.