Легенда о даче и железной дороге: как одна прихоть генерала повлияла на карту Петербургской губернии

Опубликовано: 10 октября 2025 13:00
Эмблема, поезда
Городовой ру

Загадка сооружения у Кавголовского озера.

Недалеко от станции Кавголово, на популярной экотропе «Еловые холмы», находится необычное железобетонное сооружение.

Соединяя небольшой залив Кавголовского озера с основным водоемом, оно несет на себе дату «1916» и эмблему Министерства путей сообщения Российской империи — скрещенные топор и якорь.

Этот объект — не просто часть гидротехнического сооружения, а свидетель грандиозных планов начала XX века.

Эмблема власти: топор и якорь

Символика эмблемы глубока: якорь обозначал контроль над водными путями, а топор — инженерную мощь и строительство.

Сочетание этих символов стало отличительным знаком казенных железных дорог.

Эмблема, нанесенная на государственный герб, помещалась на продольных стенках пассажирских и товарных вагонов.

Большая стройка: от Выборга до Кексгольма

Сооружение в Кавголове — часть железнодорожной линии, чье строительство началось в 1913 году.

Изначально планировалось связать Петербург с выборгской и кексгольмской частями Карельского перешейка.

Как пишут "Санкт-Петербургские ведомости", стройка началась в 1913 году, продолжалась во время Первой мировой войны и в основном была завершена к 1917 году.

Изменение маршрута: легенда о генерале и даче

Первоначальный план трассы проходил в стороне от Кавголовского озера. Однако маршрут был изменен, и железная дорога прошла по дамбе, разделяющей Кавголовское и Курголовское озера.

Существует легенда, что это было связано с прихотью некоего генерала, у которого была дача на берегу одного из этих озер.

«Петербургская Швейцария»: Токсово как дачный рай

Ближайшее Токсово, известное как «петербургская Швейцария», было популярной дачной местностью.

«Хороший доход доставляют лошади, так как многочисленные посетители Токсова любят кататься», — сообщалось в «Путеводителе по окрестностям Петербурга» начала XX века.

Планировалось соединить Токсово с Петербургом электрической железной дорогой, создав «образцовый дачный поселок».

Автор:
Ксения Пронина
Город
