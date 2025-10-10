Легенда о даче и железной дороге: как одна прихоть генерала повлияла на карту Петербургской губернии

Недалеко от станции Кавголово, на популярной экотропе «Еловые холмы», находится необычное железобетонное сооружение.
Соединяя небольшой залив Кавголовского озера с основным водоемом, оно несет на себе дату «1916» и эмблему Министерства путей сообщения Российской империи — скрещенные топор и якорь.
Этот объект — не просто часть гидротехнического сооружения, а свидетель грандиозных планов начала XX века.
Эмблема власти: топор и якорь
Символика эмблемы глубока: якорь обозначал контроль над водными путями, а топор — инженерную мощь и строительство.
Сочетание этих символов стало отличительным знаком казенных железных дорог.
Эмблема, нанесенная на государственный герб, помещалась на продольных стенках пассажирских и товарных вагонов.
Большая стройка: от Выборга до Кексгольма
Сооружение в Кавголове — часть железнодорожной линии, чье строительство началось в 1913 году.
Изначально планировалось связать Петербург с выборгской и кексгольмской частями Карельского перешейка.
Как пишут "Санкт-Петербургские ведомости", стройка началась в 1913 году, продолжалась во время Первой мировой войны и в основном была завершена к 1917 году.
Изменение маршрута: легенда о генерале и даче
Первоначальный план трассы проходил в стороне от Кавголовского озера. Однако маршрут был изменен, и железная дорога прошла по дамбе, разделяющей Кавголовское и Курголовское озера.
Существует легенда, что это было связано с прихотью некоего генерала, у которого была дача на берегу одного из этих озер.
«Петербургская Швейцария»: Токсово как дачный рай
Ближайшее Токсово, известное как «петербургская Швейцария», было популярной дачной местностью.
«Хороший доход доставляют лошади, так как многочисленные посетители Токсова любят кататься», — сообщалось в «Путеводителе по окрестностям Петербурга» начала XX века.
Планировалось соединить Токсово с Петербургом электрической железной дорогой, создав «образцовый дачный поселок».