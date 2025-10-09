Два трупа, криминал и «элитное» жилье: как застройщики скрывают криминальную историю районов Петербурга

Трагические события на Кременчугской улице, связанные с гибелью архитектора Александра Супоницкого, вызвали волну возмущения среди местных жителей.

Покупатели квартир, выбирая жилье в этом районе, рассчитывали на безопасную и комфортную среду, но столкнулись с пугающей реальностью — двумя смертельными случаями.

Это породило закономерный вопрос: можно ли было предвидеть подобное, и насколько «элитными» на самом деле являются дома в подобных локациях, а также какова их реальная стоимость?

На эти вопросы порталу «Городовой» ответила резидент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская.

«Исторически криминальные места»: взгляд эксперта

Елена Ковалерова-Павловская Риелтор «Набережная Ободного канала, Московский вокзал — все-таки исторически криминальные места», — констатирует эксперт.

Она подчеркивает, что профессионалы рынка недвижимости всегда предупреждают клиентов о потенциальных рисках, связанных с выбором жилья в определенных центральных районах.

«То есть если у меня клиенты приходят и говорят: «Хочу купить квартиру в центре, казалось бы, тут Староневский, вот может быть, где-то здесь», — я говорю: «Нет, не надо». Здесь однозначно не рекомендую», — поясняет Ковалерова-Павловская.

Причина такой осторожности кроется в «разношерстности населения» и наличии значительного количества коммунальных квартир.

«Там все-таки достаточно много коммуналок. Квартир, которые достались в наследство не совсем благополучным родственникам, но они не хотят никуда выезжать, чувствуя себя там петербуржцами в пятом поколении».

Московский вокзал: зона повышенного риска

Район Московского вокзала, по словам риэлтора, всегда имел репутацию места с повышенным уровнем преступности.

«Живу здесь, в центре. Вот много сдают комнат. Это Московский вокзал. Даже если абстрагироваться от разношерстности населения, просто Московский вокзал исторически всегда был криминальным местом», — отмечает она.

Несмотря на усилия по улучшению инфраструктуры и установку камер видеонаблюдения, общая криминогенная обстановка, по мнению эксперта, кардинально не изменилась.

«По сути, чуть-чуть сейчас изменилось, да камеры везде, меньше преступности, но в целом, как было преступное место, такое криминальное местечко, так остается. Это Лиговка, Московский вокзал, Ободный канал».

ЖК «Царская столица»: комфорт-плюс, а не элит-класс

Что касается конкретных жилых комплексов, таких как ЖК «Царская столица», который активно позиционируется как современное жилье, Елена Ковалерова-Павловская уточняет:

«Несмотря на то, что ЖК “Царская столица” там широко расстроилась, позиционируя себя, конечно, не как элит-класс, но, может быть, люди думают, что они живут в элит-класс. Нет, это не элит-класс, это такой комфорт-плюс».

Она добавляет, что такой уровень жилья «может быть с претензией на бизнес». Но это условно, потому что достаточно густонаселенный ЖК, есть свои плюсы-минусы.

Стоимость квадратного метра и фактор приезжих

«Что касается по стоимости квадратного метра, в среднем 300, где-то так, за квадратный метр, это нормальная совершенно цена для новостройки в центре города».

Эксперт уверена, что спрос на такое жилье сохранится, особенно со стороны приезжих, которые «много чего не знают про центр Санкт-Петербурга».

Профессиональный совет: инвестиции в безопасность

В заключение Елена Ковалерова-Павловская дает важный совет:

«Если вы планируете что-то купить, а это все-таки недвижимость, инвестиции, то обращайтесь к профессионалам, дабы потом это можно было выгодно продать. Как минимум. Ну и как максимум спокойно жить, если вы планируете там жить. Спокойно, безопасно и с комфортом».

Этот совет подчеркивает, что выбор недвижимости в центральных районах Петербурга требует особой осторожности и профессионального подхода для обеспечения безопасности и комфорта проживания.