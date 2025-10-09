«Уже не шерсть, а шкуру снимают»: как петербуржцы отреагировали на отмену самозанятости

Самозанятых обвиняют в том, что они создают серьезную нагрузку на бюджет.

Совет Федерации направил в правительство постановление, которое может привести к отмене режима самозанятости уже в 2026 году, хотя изначально он планировался до 2028-го.

Причина — «растущее число россиян без официальных отчислений в систему ОМС», создающее «серьезную нагрузку на бюджет».

«Неработающие» граждане и бюджетные проблемы

Инициатива возникла на фоне дискуссии о «неработающих трудоспособных гражданах», которые, по мнению властей, не платят налоги или делают это несоизмеримо меньше, создавая нагрузку на бюджет.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила рассмотреть возможность обязать их платить за медицину.

«Нарушение конституционных прав»: реакция россиян

Большинство граждан не согласились с предложением, увидев в нем «нарушение конституционных прав».

Звучат мнения, что основная нагрузка на бюджет — это «лишнее количество засидевшихся чиновников и топ-менеджеров».

«А не пора ли сократить расходы бюджета за счет самих депутатов и сенаторов!» — возмущаются люди, считая, что «чиновничье братство должно быть сокращено».

«Замануха» и предчувствие НДФЛ

Многие вспоминают, что еще в 2018-2019 годах говорили о самозанятости как о «заманухе», и опасаются, что «через пару лет всех обложат НДФЛ».

«На форумах и линиях говорим одно, хвастаемся… А по факту уже не шерсть, а шкуру снимают», — отмечается в комментариях.

«Малый бизнес государству уже не нужен?»

Остро встает вопрос о будущем малого бизнеса:

«Малый бизнес государству уже не нужен?..»