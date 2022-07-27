Поставленный в середине 2022 года рекорд Смольного в части пополнения бюджета на 70% от прогнозируемого нынешний губернатор города Беглов уже включил в актив своих достижений. Однако «достижение» это с нынешней властью практически никак не связано, да и экономика города в целом оставлена властями на произвол судьбы – когда все ставки сделаны на одного крупного налогоплательщика, об остальных можно не думать.
На портале Законодательного собрания Санкт-Петербурга опубликован обновлённый состав Экспертно-координационного совета по развитию социального и здорового питания, который уже начал готовить школьные пищеблоки города к новому учебному году. По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, из совета были выведены многие эксперты и представители профильных комитетов, а их места заняли приближённые к главе города люди, не имеющие какого-либо официального отношения к соцпиту. Пресса не раз указывала их, как теневых покровителей рынка, объём которого в текущем году может превысить 30 миллиардов рублей.
Певица возмущена, что ее не пускают на концерты для спецназа.
Многодетным семьям «без разговоров» нужно выдавать бесплатное жилье. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Об этом она сказала на заседании верхней палаты парламента, сообщает «Интерфакс».
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о сложной ситуации с омикрон-штаммом коронавируса, который подхватили несколько десятков сенаторов, в связи с чем она призвала сократить социальные контакты до минимума. Об этом сообщают РИА Новости.
В России обсудят возможность включения психиатрической реабилитации переболевшим коронавирусом в систему обязательного медстрахования.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала Минсельхоз за игнорирование проблемы навоза и поставила сенаторам и членам правительства задачу в недельный срок договориться по проекту закона об использовании навоза в качестве натурального удобрения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пленарное заседание Совфеда в среду.
В ходе заседания с Совбезом РФ, президент Владимир Путин предложил участникам дискуссии обсудить текущую ситуацию в приграничных районах страны, а также затронул вопросы социально-экономической повестки. Об этом сообщает РИА Новости.
Самый значимый пик роста продовольственных цен в России пришелся на уходящий 2021 год, однако прогноз на следующий год выглядит более благоприятным. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе итоговой пресс-конференции 27 декабря, передает ТАСС.
Достичь коллективного иммунитета можно только 100-процентной вакцинацией россиян. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о слабостях системы медстрахования в России, перед которыми она столкнулась во время пандемии коронавируса. Система требует дальнейшей модернизации, заявила она в ходе брифинга 27 декабря, передает РИА Новости.
Россия не собиралась нападать на Украину и не имела планов военного вторжения на ее территорию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом подавляющее число россиян считают украинцев братским народом, сказала она во время пресс-конференции, передает РИА Новости.
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что доложит правительству о действиях федерального министра просвещения Сергея Кравцова, который пытался оказать давление на верхнюю палату парламента. Об этом сообщает ТАСС.
Грядущие новогодние праздники несут большие риски для россиян, которые планируют провести выходные дни за пределами страны.
В ходе заседания Совета Федерации на «правительством часе» обсуждались антироссийские воинственные высказывания со стороны Западных стран. В контексте разговора спикер Совфеда Валентина Матвиенко припомнила анекдот, в котором при наступлении трудных времен русские не становятся беженцами, а сразу «бегут в военкомат». Об этом сообщает РИА Новости.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключает, что в России могут быть приняты новые ограничительные меры из-за сложной ситуации с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
Российские власти не поддались соблазну ввести обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции, а пошли путем формирования доверия у граждан. Об этом на Европейской конференции глав парламентов в Афинах заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.
Члены делегаций Польши, Эстонии, Латвии и Литвы покинули зал заседания Европейской конференции председателей парламентов на время выступления спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко.
Президент России Владимир Путин сказал, что с его здоровьем все в порядке, а покашливание он объяснил прогулками на свежем воздухе. В понедельник во время совещания с членами Совбеза, которое прошло по видеосвязи, к Путину обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В Армении подтвердили информацию о том, что готовится встреча премьер-министра страны Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.