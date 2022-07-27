Все новости / Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко

Город
Манипуляции Смольного на теме «рекордных» сборов петербургского бюджета отправят экономику города на дно
Поставленный в середине 2022 года рекорд Смольного в части пополнения бюджета на 70% от прогнозируемого нынешний губернатор города Беглов уже включил в актив своих достижений. Однако «достижение» это с нынешней властью практически никак не связано, да и экономика города в целом оставлена властями на произвол судьбы – когда все ставки сделаны на одного крупного налогоплательщика, об остальных можно не думать.
27 июл 2022 14:04
Общество
Беглов легализует теневых покровителей рынка соцпита Петербурга через Экспертно-координационный совет
На портале Законодательного собрания Санкт-Петербурга опубликован обновлённый состав Экспертно-координационного совета по развитию социального и здорового питания, который уже начал готовить школьные пищеблоки города к новому учебному году. По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, из совета были выведены многие эксперты и представители профильных комитетов, а их места заняли приближённые к главе города люди, не имеющие какого-либо официального отношения к соцпиту. Пресса не раз указывала их, как теневых покровителей рынка, объём которого в текущем году может превысить 30 миллиардов рублей.
04 июл 2022 17:16
Политика
Матвиенко предложила выдавать бесплатно жилье многодетным семьям
Многодетным семьям «без разговоров» нужно выдавать бесплатное жилье. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Об этом она сказала на заседании верхней палаты парламента, сообщает «Интерфакс». 
02 мар 2022 17:30
Политика
Матвиенко заявила, что у 20 сенаторов выявлен «омикрон»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о сложной ситуации с омикрон-штаммом коронавируса, который подхватили несколько десятков сенаторов, в связи с чем она призвала сократить социальные контакты до минимума. Об этом сообщают РИА Новости.
11 фев 2022 15:31
Политика
Матвиенко призвала Минсельхоз «глубже погрузиться» в проблемы использования навоза
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала Минсельхоз за игнорирование проблемы навоза и поставила сенаторам и членам правительства задачу в недельный срок договориться по проекту закона об использовании навоза в качестве натурального удобрения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пленарное заседание Совфеда в среду.
11 фев 2022 14:26
Политика
Путин обсудил с Совбезом тему приграничных районов РФ и социально-экономические проблемы
В ходе заседания с Совбезом РФ, президент Владимир Путин предложил участникам дискуссии обсудить текущую ситуацию в приграничных районах страны, а также затронул вопросы социально-экономической повестки. Об этом сообщает РИА Новости.
11 янв 2022 15:37
Политика
Матвиенко заявила, что пик цен на продукты в России пришелся на 2021 год
Самый значимый пик роста продовольственных цен в России пришелся на уходящий 2021 год, однако прогноз на следующий год выглядит более благоприятным. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе итоговой пресс-конференции 27 декабря, передает ТАСС.
27 дек 2021 15:51
Политика
Матвиенко рассказала о провале системы медстрахования в период пандемии COVID-19
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о слабостях системы медстрахования в России, перед которыми она столкнулась во время пандемии коронавируса. Система требует дальнейшей модернизации, заявила она в ходе брифинга 27 декабря, передает РИА Новости.
27 дек 2021 14:27
Политика
Матвиенко опровергла существование планов вторжения России на Украину
Россия не собиралась нападать на Украину и не имела планов военного вторжения на ее территорию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом подавляющее число россиян считают украинцев братским народом, сказала она во время пресс-конференции, передает РИА Новости.
27 дек 2021 14:10
Политика
Матвиенко доложит кабмину о попытках Кравцова надавить на Совфед с целью одобрения закона
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что доложит правительству о действиях федерального министра просвещения Сергея Кравцова, который пытался оказать давление на верхнюю палату парламента. Об этом сообщает ТАСС.
15 дек 2021 15:41
Политика
Матвиенко пошутила про русских, бегущих в военкомат
В ходе заседания Совета Федерации на «правительством часе» обсуждались антироссийские воинственные высказывания со стороны Западных стран. В контексте разговора спикер Совфеда Валентина Матвиенко припомнила анекдот, в котором при наступлении трудных времен русские не становятся беженцами, а сразу «бегут в военкомат». Об этом сообщает РИА Новости.
01 дек 2021 14:03
Политика
Матвиенко: власти России не ввели обязательную вакцинацию от COVID-19, но был большой соблазн
Российские власти не поддались соблазну ввести обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции, а пошли путем формирования доверия у граждан. Об этом на Европейской конференции глав парламентов в Афинах заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.
21 окт 2021 17:47
Политика
Делегации Польши и Прибалтийских стран покинули зал во время выступления Матвиенко в Афинах
Члены делегаций Польши, Эстонии, Латвии и Литвы покинули зал заседания Европейской конференции председателей парламентов на время выступления спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко.
21 окт 2021 16:55
Политика
Путин объяснил свое покашливание активностью на воздухе
Президент России Владимир Путин сказал, что с его здоровьем все в порядке, а покашливание он объяснил прогулками на свежем воздухе.  В понедельник во время совещания с членами Совбеза, которое прошло по видеосвязи, к Путину обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
12 окт 2021 11:42
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