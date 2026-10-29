Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, сделала важное заявление для всех владельцев незарегистрированных гаражей.
Дмитрий Песков рассказал о напряженном графике президента.
Календарь событий и праздников на 7 апреля
Николай Валуев окончил Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге.
Спикер Совета Федерации приняла участие в исполнении новогодних желаний детей из Санкт-Петербурга.
Семьи, в которых рождается третий или последующий ребёнок, могут получить 450 тысяч рублей для погашения жилищного кредита.
Депутат Останина высказалась за возможность списания ипотеки при рождении в семье четвёртого ребёнка.
Валентине Матвиенко в ходе публичного мероприятия напомнили о популярном интернет-меме, связанном с её высказыванием о сосульках.
Государство обязуется предоставлять бесплатную медицинскую помощь всем гражданам России в соответствии с Конституцией.
Самозанятых обвиняют в том, что они создают серьезную нагрузку на бюджет.
По мнению местных властей, инициатива направлена на более справедливое распределение расходов на систему здравоохранения.
Новый способ пополнить бюджет или удар по бедным?
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о намерении предоставить это звание всем, кто прожил в осажденном городе, независимо от продолжительности пребывания.
Власти предпринимают активные меры и делают интересные предложения, которые должны улучшить демографическую ситуацию в стране.
Новая инициатива направлена на то, чтобы меры поддержки получали семьи, которые живут и воспитывают детей там, где прописаны.
Где престижнее купить квартиру в Петербурге и какие «подводные камни» скрывает роскошь?
Это может ограничить возможности для тех, кто стремится к лучшему образованию и карьере.
Количество операций растет каждый год.
«Угадайка», которая работает сейчас, никуда не годится.
За всю историю выстрелы прозвучали над городом на Неве несколько десятков тысяч раз.