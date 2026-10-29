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Валентина Матвиенко - последние новости

Новости Петербурга Валентина Матвиенко
«Посмеяться над собой»: Матвиенко удивила спокойной реакцией на интернет-шутку про петербургские «сосули» «Посмеяться над собой»: Матвиенко удивила спокойной реакцией на интернет-шутку про петербургские «сосули»
Валентине Матвиенко в ходе публичного мероприятия напомнили о популярном интернет-меме, связанном с её высказыванием о сосульках.
26 ноя 2025 17:00
Новости Петербурга Санкт-Петербург
Блокадников Ленинграда станет больше: власти пересматривают статус местных жителей Блокадников Ленинграда станет больше: власти пересматривают статус местных жителей
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о намерении предоставить это звание всем, кто прожил в осажденном городе, независимо от продолжительности пребывания.
11 сен 2025 17:31
Полезное Недвижимость
Семейная ипотека — не для инвестиций: какие ограничения могут появиться для покупки заветных квадратных метров Семейная ипотека — не для инвестиций: какие ограничения могут появиться для покупки заветных квадратных метров
Новая инициатива направлена на то, чтобы меры поддержки получали семьи, которые живут и воспитывают детей там, где прописаны.
01 июл 2025 18:02
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