Блокадников Ленинграда станет больше: власти пересматривают статус местных жителей

Опубликовано: 11 сентября 2025 17:31
Блокадников Ленинграда станет больше: власти пересматривают статус местных жителей
globallookpress/Maksim Konstantinov

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о намерении предоставить это звание всем, кто прожил в осажденном городе, независимо от продолжительности пребывания.

“В ближайшее время мы примем все необходимые законные и подзаконные акты, для того, чтобы не было ограничений”, — заявила Валентина Матвиенко.

По ее словам, те, кто менее четырех месяцев проживал в городе, кто родился в Ленинграде в то тяжелое и сложное время, получат статус «Житель блокадного Ленинграда».

Матвиенко подчеркнула, что это решение принимается “от сердца, от души” и ни одна просьба не остается без внимания.

Новые критерии

Ранее статус жителя блокадного Ленинграда присваивался тем, кто провел в городе не менее четырех месяцев в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Как пишут vesti.ru, также в списки попадали те, кто работал в осажденном городе.

Автор:
Ксения Пронина
Город
