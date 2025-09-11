Блокадников Ленинграда станет больше: власти пересматривают статус местных жителей

“В ближайшее время мы примем все необходимые законные и подзаконные акты, для того, чтобы не было ограничений”, — заявила Валентина Матвиенко.
По ее словам, те, кто менее четырех месяцев проживал в городе, кто родился в Ленинграде в то тяжелое и сложное время, получат статус «Житель блокадного Ленинграда».
Матвиенко подчеркнула, что это решение принимается “от сердца, от души” и ни одна просьба не остается без внимания.
Новые критерии
Ранее статус жителя блокадного Ленинграда присваивался тем, кто провел в городе не менее четырех месяцев в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
Как пишут vesti.ru, также в списки попадали те, кто работал в осажденном городе.